  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Lutto nella musica È morto Brent Hinds, ex chitarrista dei Mastodon: è stato investito da un SUV

SDA

22.8.2025 - 11:28

Brent Hinds aveva 51 anni.
Brent Hinds aveva 51 anni.
Keystone

L'ex chitarrista della band metal Mastodon, Brent Hinds, è morto la notte di mercoledì ad Atlanta a seguito di un incidente stradale. L'artista aveva 51 anni.

Keystone-SDA

22.08.2025, 11:28

22.08.2025, 11:49

Secondo quanto riferisce l'Atlanta News First, Hinds stava viaggiando su una Harley Davidson quando è stato travolto da un Suv che non avrebbe rispettato la precedenza mentre svoltava all'incrocio tra Memorial Drive e Boulevard.

Il decesso è stato confermato dall'ufficio del medico legale della contea di Fulton.

Hinds è stato uno dei membri fondatori dei Mastodon, band nata proprio ad Atlanta nel 2000 insieme al bassista Troy Sanders, al chitarrista Bill Kelliher e al batterista Brann Dailor.

Il gruppo ha espresso il proprio dolore in un post su Instagram: «Siamo devastati, scioccati – si legge – stiamo ancora cercando di elaborare la perdita di questa forza creativa con cui abbiamo condiviso tanti trionfi, traguardi e la creazione di musica che ha toccato i cuori di così tante persone. I nostri cuori sono con la famiglia, gli amici e i fan di Brent. In questo momento vi chiediamo di rispettare la privacy di tutti durante questo momento difficile».

Lo scorso marzo, i Mastodon avevano annunciato di essersi separati «di comune accordo» dal chitarrista.

Hinds, tuttavia, aveva affermato recentemente di essere stato allontanato dal gruppo.

I più letti

Belen trasforma la figlia in un brand esclusivo: «Luna Marì» diventa un marchio
Dei turisti tedeschi: «Le FFS si scusano perché il treno è in funzione e in orario?!»
I guardiani dei rifugi si disperano dei turisti inesperti: «Vogliono prosciutto e melone»
Vladimir Luxuria insultata sui social per una foto in bikini, ecco la sua risposta
Trump fa un passo indietro dalla mediazione tra Russia e Ucraina

Altre notizie

Con sincerità e ironia,. Dua Lipa si confessa: «In amore mi sento vulnerabile»

Con sincerità e ironia,Dua Lipa si confessa: «In amore mi sento vulnerabile»

Tante cose in testa. Stefano De Martino tra «Affari Tuoi», Sanremo 2027 e l'ombra del video rubato

Tante cose in testaStefano De Martino tra «Affari Tuoi», Sanremo 2027 e l'ombra del video rubato

Cinema. Matthew Broderick e Alan Ruck  insieme sul set 40 anni dopo «Una pazza giornata di vacanza»

CinemaMatthew Broderick e Alan Ruck  insieme sul set 40 anni dopo «Una pazza giornata di vacanza»