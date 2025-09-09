  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Lutto nel cinema È morto lo scenografo britannico Stuart Craig, vinse 3 Oscar

SDA

9.9.2025 - 17:37

Stuart Craig (2012)
Stuart Craig (2012)
KEYSTONE

Lutto nel mondo del cinema britannico e internazionale. È morto a 83 anni il grande scenografo Stuart Craig, vincitore di tre premi Oscar e autore anche delle scene di tutti i film della saga di Harry Potter, tratti dai romanzi bestseller di JK Rowling.

Keystone-SDA

09.09.2025, 17:37

Il decesso è avvenuto domenica, ma la notizia è stata diffusa oggi sui media: fra gli altri dal Guardian, che cita la famiglia dello scomparso.

Craig era da tempo malato del morbo di Parkinson e lascia la moglie Patricia e due figlie adulte. Fra le sue scenografie più celebri si ricordano quelle per i pluripremiati Gandhi e Il Paziente Inglese.

Nato nel 1942 a Norwich, in Inghilterra, Stuart Craig iniziò a lavorare nel mondo del cinema in veste di art director. Si fece un nome a partire dagli anni '70, collaborando a produzioni importanti come Superman o L'Ultimo Ponte.

La prima nomination agli Oscar arrivò poi per la sceneggiatura di Elephant Man, di David Lynch, che in patria gli valse un Bafta. Quindi fu al fianco di Richard Attenborough in Gandhi e in Viaggio in Inghilterra e fu scenografo di altri successi quali Notting Hill, La Leggenda di Tarzan o Il Signore delle Scimmie.

L'Academy gli assegnò l'Oscar nel 1983 per Gandhi, nel 1989 per Le Relazioni Pericolose e nel 1997 per Il Paziente Inglese, innalzandolo – per la sua categoria – nell'empireo di Hollywood.

I più letti

«Fanno escursioni in reggiseno, sono un pericolo»: un alpinista esperto regola i conti con i turisti
Ecco le prime foto ufficiali della principessa Kate con il nuovo look biondo
Caos nella località turistica di Palma di Maiorca: in 10 minuti è sceso un oceano d'acqua
Roger Federer avvistato con una star di Hollywood sul Lago dei Quattro Cantoni
Lucio Corsi: «Cantare con Ivan Graziani o Lucio Dalla grazie all'AI? Mi sarebbe piaciuto conoscerli»

Altre notizie

Ecco quando. Enrico Papi torna su Italia 1 con «Il Torneo dei Campioni»

Ecco quandoEnrico Papi torna su Italia 1 con «Il Torneo dei Campioni»

Morte nel 2007 per un cancro. Angelina Jolie si commuove ricordando la madre durante la prima di «Couture»

Morte nel 2007 per un cancroAngelina Jolie si commuove ricordando la madre durante la prima di «Couture»

Ecco quando inizierà. Simona Ventura rilancia il Grande Fratello: «Tante novità in arrivo»

Ecco quando inizieràSimona Ventura rilancia il Grande Fratello: «Tante novità in arrivo»

Che ci facevano lì?. Roger Federer avvistato con una star di Hollywood sul Lago dei Quattro Cantoni

Che ci facevano lì?Roger Federer avvistato con una star di Hollywood sul Lago dei Quattro Cantoni