  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Lutto nella musica Morto Perry Archangelo Bamonte, storico chitarrista dei Cure

SDA

26.12.2025 - 20:46

I Cure, con (da sinistra) Simon Gallup, Robert Smith, Roger O'Donnell e Perry Bamonte, con le mani sporche di cemento sulla Hollywoods Rockwalk a Los Angeles nel 2004. (foto d'archivio)
I Cure, con (da sinistra) Simon Gallup, Robert Smith, Roger O'Donnell e Perry Bamonte, con le mani sporche di cemento sulla Hollywoods Rockwalk a Los Angeles nel 2004. (foto d'archivio)
Keystone

Perry Archangelo Bamonte, storico chitarrista e tastierista dei Cure, è morto all'età di 65 anni. Lo annuncia la stessa band sul suo sito web ufficiale, precisando che il musicista si è spento dopo una breve malattia durante le vacanze di Natale.

Keystone-SDA

26.12.2025, 20:46

27.12.2025, 08:17

«È con enorme tristezza che annunciamo la morte del nostro grande amico e compagno di band Perry Bamonte, che è venuto a mancare a casa dopo una breve malattia – si legge nel sito -. Silenzioso, intenso, intuitivo, costante ed estremamente creativo, Teddy è stato una parte vitale della storia dei Cure. I nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno alla sua famiglia. Ci mancherà molto».

I più letti

Il pensionato che si è trasferito in Mali ha perso l'AVS e deve restituire 72'000 franchi
La 16enne napoletana prodigio dello sci a blue News: «Ecco da chi mi faccio ispirare»
In Arabia Saudita nevica per la prima volta in 30 anni: ecco la reazione di abitanti e animali
Christa Rigozzi: «Ecco qual è stata la più grande sfida al mio debutto come attrice»
Ecco perché l'eredità di Pippo Baudo è diventata un caso tra figli e segretaria

Altre notizie

In Frontaliers Sabotage. Christa Rigozzi: «Ecco qual è stata la più grande sfida al mio debutto come attrice»

In Frontaliers SabotageChrista Rigozzi: «Ecco qual è stata la più grande sfida al mio debutto come attrice»

Decisione storica del Tribunale di La Spezia. A 13 anni ottiene il cambio di sesso anagrafico

Decisione storica del Tribunale di La SpeziaA 13 anni ottiene il cambio di sesso anagrafico

Confessioni in diretta. Heather Parisi parla della sua dalla bulimia e di Lorella Cuccarini: «L'ho scoperta io»

Confessioni in direttaHeather Parisi parla della sua dalla bulimia e di Lorella Cuccarini: «L'ho scoperta io»