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Lutto nella musica È morto il sassofonista Sonny Rollins, leggenda del jazz

SDA

26.5.2026 - 07:13

È venuto a mancare Sonny Rollins.
È venuto a mancare Sonny Rollins.
Keystone

È morto Sonny Rollins, sassofonista e compositore statunitense di musica jazz, considerato uno dei più importanti capiscuola dello stile hard bop. Aveva 95 anni.

Keystone-SDA

26.05.2026, 07:13

26.05.2026, 07:41

Le sue composizioni, intense ma al tempo stesso fluide e meditative, lo hanno reso l'ultimo grande protagonista di un'epoca d'oro del jazz.

«È con grande tristezza e profondo affetto che annunciamo la scomparsa di Sonny Rollins», si legge in un post pubblicato sulla sua pagina social, in cui si aggiunge che «è deceduto questo pomeriggio nella sua casa di Woodstock, New York».

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