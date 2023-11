Jessica Fletcher nella Signora in Giallo imago images / United Archives

È stato uno dei tre creatori del telefilm «La Signora in Giallo», interpretato da Angela Lansbury, dopo aver firmato altre serie poliziesche di successo come «Colombo», «Baretta» ed «Ellery Queen»: lo sceneggiatore e produttore televisivo statunitense Peter Steven Fischer è morto all'età 88 anni in una casa di cura di Pacific Grove, in California.

Ad annunciarlo è stato il nipote Jake McElrath a The Hollywood Reporter.

Fischer divenne un romanziere prolifico dopo aver lasciato Hollywood, scrivendo ovviamente gialli, genere che ha coltivato in tv per un trentennio.

Fischer, che aveva lavorato con i co-creatori di Colombo, Richard Levinson e William Link nell'iconica serie interpretata da Peter Falk e aver sceneggiato Ellery Queen, con Jim Hutton, accompagnò la stessa coppia Levinson-Link a un incontro con i dirigenti della rete Cbs nel 1984 per ideare una nuova serie tv.

Fischer scrisse l'episodio pilota di La signora in giallo, dal titolo «L'omicidio di Sherlock Holmes», andato in onda il 30 settembre 1984, e scrisse o co-scrisse quasi 40 di episodi ed è stato produttore esecutivo durante sette stagioni.

Nel frattempo ha ricevuto un Edgar Award e tre nomination agli Emmy Award nel periodo 1985-87 (La signora in giallo non ha mai vinto quel trofeo). Il telefilm è stato realizzato fino al 1996.

La sua biografia

Nato il 10 agosto 1935, Peter Steven Fischer ha studiato recitazione alla Johns Hopkins University e ha frequentato corsi estivi teatrali, ma ha scoperto di «non essere un attore, decidendo di diventare uno scrittore». Così, quasi per caso, iniziò la sua carriera di sceneggiatore di Hollywood.

Diversi anni dopo aver lasciato Hollywood, Fischer divenne uno scrittore a tempo pieno, scrivendo gialli, alcuni ispirati alle vicende della signora in giallo e una serie di 22 romanzi sotto il titolo complessivo «Hollywood Murder Mysteries» che ruotava attorno a un addetto stampa degli studios di nome Joe Bernardi.

Fischer si ritirò da Hollywood nel 2002 e quattro anni dopo si trasferì a Pacific Grove, dove si è dedicato interamente alla narrativa.

SDA