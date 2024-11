Tony Todd

L'attore si è spento nella sua casa di Marina del Rey (California): aveva 69 anni.

Tony Todd, star di film come «Candyman» e «Star Trek», si è spento a 69 anni nella sua casa di Marina Del Rey, California.

A confermare la triste notizia è stato un portavoce dell'attore, non rivelando le cause del decesso.

Todd ha debuttato sul grande schermo nei panni di Sgt Warren nel film «Platoon» del 1986, raggiungendo il grande successo negli anni successivi grazie al ruolo di Kurn nella serie «Star Trek: The Next Generation» e «Star Trek: Deep Space Nine».

È stato protagonista di film cult come «La notte dei morti viventi» del 1990 e della saga «Candyman».

Dall'alto dei suoi 196 cm, Todd interpretava Daniel Robitaille, detto Candyman, il fantasma di un artista afroamericano, figlio di uno schiavo, assassinato per la sua relazione con una donna bianca.

L'attore ha avuto un ruolo ricorrente in «Boston Public» ed è apparso come guest star in «Law & Order», «Homicide: Life on the Street» e «X-Files».

Lascia due figli, Alex e Ariana.

