Moses Martin

Il 19enne esordisce nella musica con il singolo «Promise», pubblicato dalla band alt-rock People I've Met e distribuito da una delle etichette più influenti del settore.

Moses Martin compie il suo primo passo ufficiale nell'industria musicale. Il giovane artista, figlio di Gwyneth Paltrow e di Chris Martin, ha pubblicato il singolo «Promise», segnando l'inizio di un progetto personale che guarda all'alt-rock contemporaneo.

Il brano è firmato dalla band «People I've Met», entrata di recente nel roster di Interscope Records, etichetta che ospita alcuni dei nomi più rilevanti della scena musicale globale.

Sui social, Moses ha condiviso l'emozione del debutto: «"Promise" è finalmente fuori. Sono orgoglioso di questa canzone e profondamente grato alla band e a Noah Conrad per averla resa così speciale».

Il gruppo, nato lo scorso anno con il nome Dancer, ha cambiato identità poco dopo il debutto. Per Moses non si tratta però di un esordio assoluto: nel 2016 era già salito sul palco di Glastonbury accanto ai Coldplay e negli anni ha collaborato alla scrittura di brani come «All My Love» e «The Astronaut».

Nel frattempo anche la sorella maggiore ha intrapreso un percorso artistico. La madre, intervistata lo scorso anno, aveva commentato: «I figli devono trovare la loro strada. Il nostro compito è non imporre la nostra visione».