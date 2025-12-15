Luca Argentero Covermedia

Motori, ambizione e rivalità nella nuova serie italiana.

Luca Argentero è al timone del cast di «Motorvalley», la nuova serie italiana in arrivo su Netflix che porta sullo schermo il mondo competitivo e affascinante dell'automotive emiliano. Al suo fianco Giulia Michelini, protagonista di un racconto che intreccia velocità, potere e tensioni personali, ambientato nel cuore della Motor Valley.

La serie è ispirata all'omonimo romanzo di Leonardo Mendolicchio e racconta un universo dominato dalla performance, dove le corse diventano il riflesso di ambizioni estreme e fragilità umane. Argentero interpreta un manager carismatico e spigoloso, figura centrale di un sistema industriale in cui successo e fallimento viaggiano alla stessa velocità. Michelini dà volto a un personaggio femminile determinato, chiamato a imporsi in un ambiente storicamente maschile, tra compromessi, alleanze e scontri inevitabili.

Prodotta da Groenlandia per Netflix, «Motorvalley» si inserisce nella strategia della piattaforma di rafforzare la serialità italiana ad alto potenziale internazionale. Le riprese si sono svolte tra Modena, Maranello e altre località simbolo dell'Emilia-Romagna, restituendo un'ambientazione autentica e fortemente identitaria. La messa in scena punta su un'estetica cinematografica, alternando il ritmo serrato delle competizioni a una narrazione più intima, attenta ai conflitti interiori dei personaggi.

Il progetto si distingue per l'equilibrio tra racconto industriale e dramma umano, offrendo uno sguardo inedito su un settore che rappresenta una delle eccellenze italiane più conosciute al mondo. La presenza di due interpreti molto amati dal pubblico rafforza l'appeal di una serie pensata per parlare anche a un'audience internazionale.