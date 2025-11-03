«Mr & Mrs Leclerc»: l'annuncio del pilota Ferrari fa impazzire Instagram

Charles Leclerc con la sua futura moglie Alexandra Saint Mleux. Imago

Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, ha chiesto la mano di Alexandra Saint Mleux dopo due anni di relazione. La coppia ha condiviso il momento speciale sui social, mostrando l'anello e una romantica decorazione con rose rosse.

Hai fretta? blue News riassume per te Charles Leclerc ha ufficializzato il fidanzamento con Alexandra Saint Mleux dopo due anni insieme, mostrando su Instagram anello e scenografia con rose rosse.

Il 28enne ferrarista avrebbe fatto la proposta a casa, dopo una cena intima, con petali e cuori di rose sul pavimento.

La coppia, conosciutasi nel Regno Unito e resa pubblica a Wimbledon, arriva al sì dopo la relazione di Leclerc con Charlotte Siné (finita nel 2022). Mostra di più

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha ufficializzato il suo fidanzamento con Alexandra Saint Mleux. Dopo due anni di relazione, il 28enne ha fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata, un momento che entrambi hanno deciso di condividere sui social media.

Le immagini pubblicate mostrano l'anello di fidanzamento e una scenografia romantica con centinaia di rose rosse sparse sul pavimento.

«Mr e Mrs Leclerc», ha scritto il pilota di Formula 1 nel post su Instagram, accompagnando le foto del momento speciale.

Sebbene i dettagli esatti della proposta non siano stati rivelati, le immagini suggeriscono che Leclerc abbia scelto di chiedere la mano di Alexandra nella loro casa, dopo una cena intima.

La stanza era decorata con rose rosse, alcune disposte a forma di cuore sul pavimento, creando un'atmosfera romantica.

La coppia si è conosciuta nel Regno Unito e ha reso pubblica la loro relazione quando sono stati fotografati insieme a Wimbledon. Prima di Alexandra, Leclerc ha avuto una relazione di tre anni con Charlotte Siné, terminata nel 2022.