L'attrice Kelley Mack alla prima di un film a Los Angeles nell'ottobre 2021. imago images/NurPhoto

«Si è spenta una luce»: Hollywood reagisce con grande cordoglio alla morte di Kelley Mack. La 33enne era nota soprattutto per «The Walking Dead».

Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te L'attrice Kelley Mack, nota per «The Walking Dead», si è spenta serenamente circondata dalla sua famiglia il 2 agosto 2025 all'età di 33 anni. Soffriva di un tumore al cervello.

Amici, colleghi e familiari le hanno reso omaggio come personalità coraggiosa, amorevole e stimolante.

Il servizio funebre si terrà il 16 agosto in Ohio, il necrologio ufficiale è stato pubblicato dalla famiglia. Mostra di più

La notizia della morte dell'attrice Kelley Mack ha sconvolto il mondo della recitazione.

Nota per serie come «The Walking Dead» e «Chicago Med», è venuta a mancare il 2 agosto 2025 all'età di soli 33 anni. La sua famiglia ha annunciato che si è spenta serenamente in presenza della madre Kristen e della zia Karen. Soffriva di un tumore al cervello.

La famiglia ha condiviso il proprio dolore con il mondo su Instagram. «È con indelebile tristezza che annunciamo la scomparsa della nostra cara Kelley», hanno scritto accanto a una sua foto.

L'hanno descritta come una «luce radiosa e appassionata» che è passata a miglior vita.

Kelley Mack lascia un vuoto che è sentito da molti dei suoi amici e colleghi. La sorella ha parlato in modo commovente del suo coraggio e della forza, soprattutto nei suoi ultimi giorni. «Sono così dannatamente orgogliosa di lei», ha detto.

Reazioni di colleghe e colleghi

Alanna Masterson, una collega di «The Walking Dead», ha ricordato il tempo trascorso insieme sul set e ha elogiato Mack come una «persona incredibile». Anche il regista Michael E. Satrazemis e il co-protagonista Gustavo Gomez hanno condiviso i loro ricordi e hanno sottolineato quanto Mack abbia arricchito le loro vite.

Anthony Michael Lopez ha espresso le sue più sentite condoglianze e ha ricordato la sua natura allegra e amorevole: «Ha combattuto con tanto coraggio», ha detto, inviando tanta luce e amore alla famiglia.

Addio e ricordo

La famiglia di Kelley Mack ha condiviso un link al suo necrologio ufficiale, che include informazioni sul servizio funebre del 16 agosto in Ohio.

Hanno sottolineato quanto la ragazza amasse i suoi amici e la sua famiglia e che continuerà a vivere nei cuori di molti.