L'attore indiano Dharmendra in una foto del 2007. (foto d'archivio) Keystone

È morto oggi a Mumbai a 89 anni il popolarissimo attore di Bollywood Dharmendra. Il premier indiano Narendra Modi ha paragonato il decesso alla «fine di un'epoca del cinema indiano».

Keystone-SDA SDA

«Dharmenda era una personalità rara, un artista fenomenale che ha saputo regalare fascino e profondità a tutti i personaggi che ha interpretato», ha scritto il Premier sui social.

Dharmendra ha recitato in più di 250 film, è stato membro del Parlamento, ed insignito di una delle più alte onorificenze civili del paese. Negli anni Ottanta fu protagonista di varie pellicole d'azione, che gli valsero il soprannome di «He-Man»; ma il ruolo per cui sarebbe stato ricordato da tutti fu quello dell'amabile mascalzone Veeru, nel film «Sholay», ormai riconosciuto come un classico, e recentemente restaurato dal laboratorio «L'immagine ritrovata» della Cineteca di Bologna.

L'uscita del suo ultimo film, «Ikkis», diretto da Sriram Raghavan, è prevista in India per dicembre.