Domenica 9 marzo debutta su Rai2 «Musica mia», un nuovo programma dedicato alla musica popolare italiana.

Covermedia Covermedia

I conduttori Lorella Boccia e Marco Conidi percorreranno l'Italia a bordo di un pulmino, esplorando come la musica tramandi le tradizioni locali. La prima puntata, intitolata «Tanto pe' cantà», sarà ambientata a Roma.

Per Lorella Boccia, la musica popolare è parte integrante della sua infanzia: «Mi appartiene: era quella delle domeniche belle a casa della nonna a Torre Annunziata (Napoli), con l'odore dell'aglio nei carciofi che si spandeva ovunque e la radio o lo stereo accesi». Marco Conidi, frontman dell'Orchestraccia, sottolinea come il dialetto e le tradizioni non siano solo patrimonio dei nonni, ma anche delle nuove generazioni, come dimostrano gli ultimi Festival di Sanremo.

Lorella ricorda con affetto «Tammurriata nera», cantata dalla madre durante le faccende domestiche. Marco, invece, è legato a «Sinnò me moro» di Gabriella Ferri.

Il programma prevede sedici puntate che toccheranno diverse città italiane, tra cui Napoli, Genova, Bologna e Modena. Per Marco Conidi, romano, iniziare dalla capitale è stato significativo: «Per me, che sono romano, è stato bellissimo partire dalla mia città. A ogni angolo qualcuno mi gridava «Forza Roma!"».

Lorella ascolta vari generi musicali, con una predilezione per Pino Daniele, che la commuove sempre. Marco è fan di Luca Carboni e sente la mancanza di artisti come Lucio Dalla e Franco Califano; considera «Born to run» di Springsteen una canzone che lo rappresenta.

«Musica mia» si propone come un viaggio affascinante attraverso le tradizioni musicali italiane, mostrando come la musica popolare continui a influenzare e arricchire la cultura del Paese.