La band britannica dei Take That, Mark Owen, Gary Barlow e Howard Donald Keystone

I Take That hanno annunciato oggi il loro ritorno in Europa con un enorme tour live all'aperto previsto per l'estate 2024.

Questo «Life Under The Stars Tour» vedrà il trio, Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald, suonare diciannove concerti all'aperto in 8 paesi in tutta Europa la prossima estate.

I fan che preordineranno il nuovo album della band This Life nei negozi europei partecipanti prima delle 18 locali di martedì 17 ottobre riceveranno un codice di prevendita per acquistare i biglietti dalle 10:00 (locali) di mercoledì 18 ottobre. La vendita generale inizia alle 10:00 (locali) di giovedì 19 ottobre.

Dopo aver dato il via alla tappa europea a Cork il 20 giugno, la band si esibirà anche a Dublino e Belfast prima di dirigersi in Germania, Danimarca, Ungheria, Svizzera, Italia e Spagna, concludendo il tour a Porto, in Portogallo, il 19 luglio.

I Take That sono riconosciuti per le loro enormi produzioni e gli incredibili spettacoli dal vivo, e attualmente detengono il record per il maggior numero di esibizioni alla O2 di Londra con 34 spettacoli da headliner.

SDA