Ancora tensione tra la giornalista e l'ex marito di Chiara Ferragni.

Covermedia

È di nuovo scontro tra Myrta Merlino e Fedez: la giornalista ha attaccato il cantante durante la prima puntata della nuova stagione di «Pomeriggio 5».

A Myrta Merlino non sono piaciute le ultime dichiarazioni del rapper sui suoi collaboratori.

Durante l'estate l'artista ha criticato il programma Mediaset usando parole molto forti: «Meglio quello che fate qui su Twitch che quello che fanno a Pomeriggio 5.»

«Loro hanno decine di persone che lavorano a quel programma e voi siete soli. Sono almeno trenta per fare quella trasmissione di m***da. Pensa il pianeta quanto soffre per fare Pomeriggio 5. Quanto inquiniamo di elettricità per fare Pomeriggio 5», ha dichiarato il rapper.

La replica senza sconti della Merlino

Parole che non sono piaciute alla Merlino, che ha risposto per le rime in diretta tv: «Nonostante abbia fatto la storia della Costa Smeralda e abbia avuto un'estate impegnativa, ha avuto tanto tempo per occuparsi di noi.»

«Ha detto cose brutte, ma non tanto su di me – che poi io e lui ci siamo già parlati – ma sulla mia redazione. Dato che la mia squadra è sacra per me, ripeto una cosa importante a Fedez. Qua noi proviamo a raccontare le notizie senza sconti e lo facciamo con tutti».

E poi: «In più, caro il mio Fedez, tu e tua moglie avete molto cavalcato i media nei tempi d'oro, quindi ricorda che i media purtroppo ci sono nella buona e nella cattiva sorte. Bisogna sopportare i media.»

«Noi continueremo a dare tutte le notizie. In più come sai, qui sei sempre il benvenuto. Quindi se hai bisogno di dire la tua basta alzare il telefono e chiamarmi e sei subito invitato».

Per il momento Fedez non ha mai accettato l'invito di Myrta Merlino.

