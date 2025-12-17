È morta a soli 45 anni Rachael Carpani, attrice di «N.C.I.S: Los Angeles»

Rachael Carpani in un'immagine del 2011 imago images/Everett Collection

L'attrice australiana Rachael Carpani, nota per il suo ruolo in «N.C.I.S: Los Angeles», è morta a 45 anni dopo una lunga malattia, come annunciato dalla sua famiglia su Instagram.

Hai fretta? blue News riassume per te L'attrice Rachel Carpani è morta all'età di 45 anni, dopo una lunga «malattia cronica».

L'australiana era nota soprattutto per i suoi ruoli nella seria «McLeod's Daughters» e «N.C.I.S. Los Angeles».

«La famiglia chiede privacy in questo momento molto difficile e non rilascerà ulteriori dichiarazioni», si legge nel comunicato della famiglia. Mostra di più

L'attrice australiana Rachael Carpani è scomparsa all'età di 45 anni. Ne dà notizia «People», che riprende un post su Instagram della famiglia dell'attrice. La donna stava lottando contro una «malattia cronica».

Era conosciuta principalmente per il ruolo di Jodi Fountain nella serie australiana McLeod's Daughters, ma ha recitato anche in N.C.I.S: Los Angeles, The Rachels, If There Be Thorns, The Glades e ha interpretato il ruolo principale in Against the Wall di Lifetime.

«È con grande tristezza che Tony e Gael Carpani annunciano che la loro bellissima figlia, l'amata attrice australiana Rachael Carpani, è morta inaspettatamente ma serenamente nelle prime ore di domenica 7 dicembre», si legge nella dichiarazione.

Il post ha aggiunto che il funerale sarà un evento privato, che si terrà venerdì 19 dicembre con la partecipazione di familiari e amici stretti. «La famiglia chiede privacy in questo momento molto difficile e non rilascerà ulteriori dichiarazioni», ha concluso la didascalia.

Ad agosto, la sorella Georgia aveva scritto un dolce tributo per il suo compleanno. «Che sia pronta per uscire o che stia lavorando da casa, è la donna più bella che conosca. Buon compleanno alla mia splendida sorella. Porti tanta luce e gioia e ti amiamo tantissimo!».

Il post includeva una foto di Rachael sorridente mentre teneva in mano un drink e un'altra immagine di lei al lavoro dietro un laptop.