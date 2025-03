Nadia Cassini in uno dei suo tanti film imago/ZUMA/Keystone

La celebre attrice e showgirl si è spenta a 76 anni a Reggio Calabria dopo una lunga malattia. Protagonista di numerosi film di successo, ha lasciato un segno indelebile nel cinema italiano degli anni '70 e '80.

Hai fretta? blue News riassume per te Nadia Cassini, nota attrice e showgirl delle commedie sexy all'italiana, è morta a 76 anni a Reggio Calabria dopo una lunga malattia.

Il suo nome d'arte derivava dal matrimonio con il giornalista Igor Cassini Loiewski, con cui si sposò nel 1969 e da cui divorziò nel 1972.

Dalla relazione con l'attore greco Yorgo Voyagis nacque la figlia Kassandra.

Trasferitasi in Italia da New York con il marito, Cassini divenne una delle protagoniste del cinema «scollacciato» degli anni '70, recitando accanto a celebri attori come Lino Banfi e Alvaro Vitali. Mostra di più

Nadia Cassini, nota attrice e showgirl delle commedie sexy all'italiana, è morta a 76 anni a Reggio Calabria dopo una lunga malattia. La notizia della sua scomparsa è stata riportata dal quotidiano «Il Tempo».

Nata Gianna Lou Müller a Woodstock il 2 gennaio 1949, durante una tournée dei suoi genitori, ballerini e attori di vaudeville, Cassini aveva origini tedesche e italiane.

Il suo nome d'arte derivava dal matrimonio con il giornalista Igor Cassini Loiewski, con cui si sposò nel 1969 e da cui divorziò nel 1972. Dalla relazione con l'attore greco Yorgo Voyagis nacque la figlia Kassandra.

Una protagoniste del cinema «scollacciato» degli anni '70

Trasferitasi in Italia da New York con il marito, Cassini divenne una delle protagoniste del cinema «scollacciato» degli anni '70, recitando accanto a celebri attori come Lino Banfi e Alvaro Vitali.

Dopo un breve ritorno negli Stati Uniti, riprese la carriera in Italia nel 1975, partecipando a numerosi film comico-erotici.

Negli anni '80, con l'avvento delle televisioni private, Cassini continuò a essere un'icona dell'immaginario erotico italiano, apparendo in programmi come «Premiatissima» e «Drive In». Tuttavia, un lifting mal riuscito e problemi di dipendenza segnarono il suo ritiro dalle scene.

Dopo aver lavorato in televisione in Francia, tornò negli Stati Uniti nel 1987, chiudendo definitivamente con il mondo dello spettacolo. In un'intervista, con ironia, aveva dichiarato: «Avevo il sedere più bello del mondo, ma non ho avuto altrettanto culo nella vita».

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.