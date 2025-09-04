Nadia Mayer IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Nadia Mayer ha annunciato il suo ritiro dal programma «Casa a prima vista» e dal settore immobiliare, rivelando che si dedicherà a un nuovo progetto. La notizia ha sorpreso i fan del popolare show televisivo.

Hai fretta? blue News riassume per te Nadia Mayer, agente immobiliare diventata popolare grazie al programma «Casa a prima vista», lascia la trasmissione.

La notizia ha preso di sorpreso i suoi tanti fan.

La Mayer, su Instagram, ha spiegato che è stata una «decisione sofferta», ma ha desiderio di buttarsi in nuovi progetti. Mostra di più

Come riportato anche da «Novella2000», Nadia Mayer, celebre agente immobiliare, ha comunicato attraverso un video sui social media la sua decisione di lasciare il programma televisivo «Casa a prima vista» e il settore immobiliare.

La trasmissione, molto seguita su Real Time, racconta le avventure di tre agenti immobiliari che aiutano gli acquirenti a trovare la casa dei loro sogni tra Milano, Roma e la Toscana.

Il programma ha conquistato il pubblico grazie ai suoi sopralluoghi e alle scelte dei partecipanti, diventando uno dei reality più apprezzati della rete.

Decisione sofferta

Tuttavia, i fan sono stati colti di sorpresa dalla notizia dell'addio di Nadia Mayer. L'agente romana, che ha guadagnato notorietà grazie al programma, ha spiegato che la sua decisione è stata ponderata e sofferta.

«Ho preso una decisione molto sofferta, perché non è stato facile. Ho deciso di lasciare il mondo dell’immobiliare perché ho in mente un nuovo progetto. Voglio sperimentare nuove cose. Non è stata una scelta facile, ho dovuto decantarla in maniera molto sofferta, però ho voglia di fare qualche cosa di nuovo e vi prego seguitemi perché vi porterò a conoscenza del mio nuovo progetto», ha affermato Nadia Mayer.

Con l'uscita di scena della sessantenne, resta da vedere chi prenderà il suo posto accanto ai colleghi Blasco Pulieri e Corrado Sassu.