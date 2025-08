Nadia Rinaldi covermedia

L'attrice attacca il sistema dei casting e accusa: «Tutto è già pianificato. La meritocrazia non esiste».

Covermedia Covermedia

Con un lungo sfogo pubblicato su Instagram, Nadia Rinaldi ha sollevato un polverone contro «Tale e Quale Show» e il suo meccanismo di selezione.

Esclusa dalla nuova edizione del programma, l'attrice accusa: «Ci convocate a fare i provini quando in realtà è tutto già deciso. È una presa in giro».

Il bersaglio, seppur non nominato direttamente, è Carlo Conti, conduttore e anima del programma. La Rinaldi contesta la mancanza di trasparenza nei processi di scelta e punta il dito contro un sistema che, a suo dire, chiama i professionisti solo per facciata, mentre il cast sarebbe stato definito da tempo. «La meritocrazia non esiste», aggiunge con amarezza.

Non è la sola a pensarla così. Serena Grandi commenta: «Hai ragione, è sempre il solito circolino». Nina Soldano rincara: «È sempre stato così, ma ora è davvero troppo esagerato». Anche Manila Lazzaro le esprime solidarietà.

Secondo alcune fonti, però, la Rinaldi non sarebbe nemmeno stata convocata quest'anno ai provini ufficiali. Sarebbe stata lei, di sua iniziativa, a presentarsi, rendendo la polemica ancora più controversa.

Carlo Conti, per ora, non ha replicato. Ma il tema sollevato resta: tra nostalgia per un sistema più equo e desiderio di rinnovamento, la televisione continua a dividersi tra fedeltà e convenienza.