Nancy Brilli replica con fermezza alle osservazioni della giuria di «Ballando con le Stelle», riaccendendo il dibattito sui toni televisivi del talent.

Nancy Brilli ha scelto di chiarire la propria posizione dopo le polemiche nate nella seconda puntata di «Ballando con le Stelle».

L'attrice, in coppia con Angelo Madonia, si è esibita pochi giorni dopo la morte della sua cagnolina Margot, ricevendo, a suo dire, voti ingiusti e commenti che hanno diviso il pubblico.

Durante la diretta, la giurata Selvaggia Lucarelli aveva ironizzato sul fatto che «il bonus lutto animale non è previsto», frase che ha innescato un acceso scambio.

Brilli, pur mantenendo toni misurati, ha poi replicato: «Non ho chiesto sconti né pietismi, ma rispetto per un momento personale difficile».

«Accetto le critiche, ma...»

In un'intervista successiva, l'attrice ha precisato di non voler alimentare polemiche: «Accetto le critiche, fanno parte del gioco, ma non quando scivolano nell'umiliazione. Ho ballato con tutto quello che avevo».

Non è la prima volta che «Ballando con le Stelle» diventa terreno di tensioni: in passato, scontri analoghi hanno coinvolto Morgan e Lucarelli nel 2021, Alba Parietti e la giuria nel 2017, e più recentemente Iva Zanicchi, criticata per alcune espressioni fuori luogo.

Segno che nel talent di Milly Carlucci il confine tra competizione e spettacolo resta sempre sottile.