A «Ballando con le stelle» Nancy Brilli replica alle critiche: «Accetto i giudizi, ma non le umiliazioni»

Covermedia

21.10.2025 - 13:00

Nancy Brilli
Nancy Brilli

Nancy Brilli replica con fermezza alle osservazioni della giuria di «Ballando con le Stelle», riaccendendo il dibattito sui toni televisivi del talent.

Covermedia

21.10.2025, 13:00

21.10.2025, 13:05

Nancy Brilli ha scelto di chiarire la propria posizione dopo le polemiche nate nella seconda puntata di «Ballando con le Stelle».

L'attrice, in coppia con Angelo Madonia, si è esibita pochi giorni dopo la morte della sua cagnolina Margot, ricevendo, a suo dire, voti ingiusti e commenti che hanno diviso il pubblico.

Durante la diretta, la giurata Selvaggia Lucarelli aveva ironizzato sul fatto che «il bonus lutto animale non è previsto», frase che ha innescato un acceso scambio.

Brilli, pur mantenendo toni misurati, ha poi replicato: «Non ho chiesto sconti né pietismi, ma rispetto per un momento personale difficile».

Il ritorno in TV. Barbara D'Urso a Ballando tra le Stelle: «Una scelta psicologicamente difficile»

Il ritorno in TVBarbara D'Urso a Ballando tra le Stelle: «Una scelta psicologicamente difficile»

«Accetto le critiche, ma...»

In un'intervista successiva, l'attrice ha precisato di non voler alimentare polemiche: «Accetto le critiche, fanno parte del gioco, ma non quando scivolano nell'umiliazione. Ho ballato con tutto quello che avevo».

Non è la prima volta che «Ballando con le Stelle» diventa terreno di tensioni: in passato, scontri analoghi hanno coinvolto Morgan e Lucarelli nel 2021, Alba Parietti e la giuria nel 2017, e più recentemente Iva Zanicchi, criticata per alcune espressioni fuori luogo.

Segno che nel talent di Milly Carlucci il confine tra competizione e spettacolo resta sempre sottile.

«Inviti impossibili». Da Michelle Obama a Fazio: i sogni di Milly Carlucci per «Ballando con le stelle»

«Inviti impossibili»Da Michelle Obama a Fazio: i sogni di Milly Carlucci per «Ballando con le stelle»

