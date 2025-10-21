In un'intervista successiva, l'attrice ha precisato di non voler alimentare polemiche: «Accetto le critiche, fanno parte del gioco, ma non quando scivolano nell'umiliazione. Ho ballato con tutto quello che avevo».
Non è la prima volta che «Ballando con le Stelle» diventa terreno di tensioni: in passato, scontri analoghi hanno coinvolto Morgan e Lucarelli nel 2021, Alba Parietti e la giuria nel 2017, e più recentemente Iva Zanicchi, criticata per alcune espressioni fuori luogo.
Segno che nel talent di Milly Carlucci il confine tra competizione e spettacolo resta sempre sottile.