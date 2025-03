Nanni Moretti

A Bari, il regista si racconta con ironia e senza filtri: dai Super 8 al «Caro diario» in Vespa, dagli attori di famiglia a una carriera che dura da mezzo secolo. «Non ho mai tradito la mia idea di cinema».

Cinquant'anni di cinema alle spalle, e la stessa coerenza di sempre. Al Festival di Bari, Nanni Moretti non lascia spazio ai fraintendimenti: «Non ho mai snaturato le mie idee di cinema».

Un'affermazione netta, che chiude quasi due ore di racconto sul palco del teatro Petruzzelli, dove il regista si è concesso al pubblico con un monologo fitto di ironia, aneddoti e spunti inediti.

Il suo cinema, dice, è nato dal desiderio di mostrare – e insieme prendere in giro – l'ambiente politico e sociale che lo circondava. Un approccio personale, mai artefatto: «Stavo davanti alla cinepresa come persona, più che come attore».

E non a caso, agli esordi, si circondava di amici e familiari: «Cercavo di mediare mettendo qua e là attori di teatro, come Lina Sastri in «Ecce Bombo», ma spesso ero io a non sapere cosa risponderle. Mio padre, invece, lo costringevo a recitare: insegnava Epigrafia greca e aveva più talento di me».

Oggi si sente più empatico sul set: «L'età ti rende più affettuoso verso gli attori. Un tempo erano pedine di un gioco». Di Silvio Orlando dice che «umanizza i dialoghi più letterari». Poi lo imita e ironizza sull'idea di scrittura che considera sbagliata, salvo fermarsi: «Però non è male, magari mi prendo due appunti».

Moretti parla anche da produttore, ruolo che ricopre da 38 anni: «Produrre mi ha dato libertà. Ho potuto scegliere, sperimentare, aiutare registi esordienti, per restituire la fortuna che ho avuto».

Poi sorride e punge: «Ci sono tre tipi di registi-produttori: quelli che finanziano autori simili o peggiori; quelli che aiutano i giovani per dire «vedete che non c'è ricambio»; e quelli che li torturano. Coppola con Wenders, il caso più lampante».

Un tema che torna spesso è quello della musica nei suoi film: «Da giovane ero più bravo a teorizzare l'uso delle canzoni». E cita il cinema Nuovo Sacher, che gestisce dal 1991: «Apro la sala per far vedere i film che piacerebbe vedere a me. Non è per dovere, ma per piacere».

E poi c'è la famosa frase «No, il dibattito no». Spiega che nacque da un silenzio glaciale: «Nel '73 portai due corti alle Giornate degli Autori. Dissi: se alla fine vogliamo parlarne... Silenzio assoluto. Quel trauma generò quella battuta».