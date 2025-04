Nanni Moretti

Dimesso in anticipo dal San Camillo, il regista Nanni Moretti si collega da casa con il Festival «Custodi di sogni - I tesori della Cineteca Nazionale», in corso alla Casa del Cinema di Roma. Voce serena, memoria lucida e una riflessione toccante sul suo secondo film restaurato.

Covermedia Covermedia

L'occasione era speciale: la proiezione restaurata di «Ecce Bombo», il secondo film di Nanni Moretti, al festival «Custodi di sogni - I tesori della Cineteca Nazionale», in corso alla Casa del Cinema di Roma.

«Mi dispiace non essere lì con voi oggi, buona proiezione», ha detto il regista italiano, accolto da un lungo applauso del pubblico in sala.

Voce tranquilla, tono sereno, ha raccontato aneddoti e riflessioni su un'opera che, a distanza di anni, continua a sollevare interrogativi e sentimenti contrastanti.

«Ogni tanto mi capita di vedere film d'esordio di giovani registi e mi chiedo: perché Ecce Bombo ebbe così tanto successo e questi no? Forse in quel film c'era qualcosa che a me stesso sfuggiva. È un film doloroso, ma è anche il ritratto di una generazione che veniva spesso descritta come troppo ideologica, seriosa, incapace di ridere di sé. Forse fu proprio questo a renderlo così efficace».

Il regista ha ricordato una proiezione privata prima dell'uscita ufficiale, nel quartiere Prati, con il montatore e il produttore Mario Gallo: «Lui mi disse di considerare Ecce Bombo come uno di quei figli più difficili. Quelli che ti danno più pensieri degli altri. E in effetti non mi aspettavo tutto quel successo. La gente rideva anche quando non ce n'era bisogno. Era un racconto piccolo, ma capace di far sentire vicine anche persone lontane per ceto o generazione».

La prima apparizione dopo l'infarto

Il ritorno di Moretti, seppur da remoto, è stato il primo contatto pubblico dopo l'infarto che lo ha colpito il 2 aprile. Un episodio fortunatamente gestito con prontezza, grazie al riconoscimento tempestivo dei sintomi e all'intervento dei medici.

Il direttore della Cardiologia del San Camillo, Domenico Gabrielli, aveva parlato di decorso regolare, danno lieve e «condizioni eccellenti».

Dimesso addirittura prima del previsto, il 71enne ha dimostrato lucidità e spirito intatto. E sebbene non abbia potuto presenziare fisicamente, la sua voce ha riempito la sala, riportando al centro della scena non solo la sua figura, ma anche un pezzo importante di storia del cinema italiano.