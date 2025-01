Naomi Ackie

L'attrice Naomi Ackie racconta la depressione e il percorso di guarigione dopo il biopic «I Wanna Dance with Somebody».

Covermedia Covermedia

È stata molto dura per Naomi Ackie calarsi nei panni di Whitney Houston. Nel 2022, l'attrice britannica ha interpretato il ruolo della celebre cantante nel biopic «I Wanna Dance with Somebody».

Tuttavia, in un'intervista a GQ, la 32enne ha raccontato che il peso emotivo di quel ruolo ha richiesto un lungo percorso per ritrovare se stessa. Ackie ha ricordato il momento in cui è tornata a casa dopo le riprese, completamente svuotata.

«Mi sono seduta sul bordo del letto e ho pianto. Sembrava che non sarei mai uscita da quello stato», ha rivelato al magazine. Ha ammesso di aver sofferto di attacchi di panico e di aver trovato sollievo solo grazie alla terapia e ai farmaci.

«Era tutto il contorno a essere un disastro»

Nonostante il ruolo in sé non fosse particolarmente emotivo, Ackie ha confessato che le pressioni esterne e il suo perfezionismo hanno reso l'esperienza estremamente impegnativa. «Era tutto il contorno a essere un disastro. Non riuscivo a godermi nulla di ciò che stavo facendo».

L'attrice ha trascorso un anno a prepararsi per il ruolo, perdendo 13 chilogrammi e immergendosi completamente nella vita della cantante. Durante i sette mesi di riprese a Boston, ha vissuto ogni giorno come Whitney, perdendo progressivamente il contatto con se stessa.

«Ho imparato che devo fare il mio lavoro al meglio, ma senza distruggere il mio senso di identità».

Una preziosa lezione

Questa preziosa lezione si è rivelata fondamentale per affrontare con un nuovo approccio il ruolo da protagonista in «Blink Twice», diretto da Zoe Kravitz, girato sei mesi dopo.

«Questo ruolo mi ha insegnato quanto sia importante proteggermi. Era necessario che perdessi me stessa per impararlo», ha dichiarato l'attrice.

Oggi Naomi Ackie è impegnata in nuovi progetti cinematografici e continua a costruire una carriera solida, mantenendo un equilibrio tra dedizione professionale e benessere personale.

Tra gli impegni più recenti, il film «Blink Twice», accolto con entusiasmo, e altri progetti in sviluppo che promettono di consolidare ulteriormente il suo talento nel panorama internazionale.