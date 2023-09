Naomi Campbell

Nella nuova docuserie di Apple TV+, «The Super Models», l’iconica mannequin racconta il suo abuso di sostanze stupefacenti.

Negli anni Novanta, Naomi Campbell ha sviluppato una forte dipendenza dalla cocaina.

Ne parla nella nuova docuserie di Apple TV+, «The Super Models», dove spiega che le droghe servivano per affrontare traumi infantili e dolore profondo.

«Credo che quando ho iniziato a fare uso di cocaina, questa sia stata una delle cose che ho cercato di coprire, il dolore. La dipendenza è una cosa così... assurda, davvero», ha ricordato la top model. «Si pensa: «Oh, guarirà la ferita». Ma non è così. Può causare una paura e un'ansia enorme. Così mi sono arrabbiata molto».

La 53enne ha parlato della morte del suo caro amico, lo stilista Gianni Versace, e dell'impatto che il trauma ha avuto sulla sua vita. Lo stilista fu notoriamente assassinato fuori dalla sua casa di Miami Beach nel 1997.

«Era molto sensibile: mi ascoltava, mi spronava», ha spiegato Naomi. «Mi spingeva a uscire fuori e ad andare oltre quando non pensavo di avere dentro di me la capacità di farlo. Così, quando è morto, il mio dolore è diventato molto forte».

L’iconica modella ha combattuto per cinque anni contro la sua dipendenza dalla droga.

«Quando cerchi di coprire qualcosa, i tuoi sentimenti… stai parlando di abbandono. Ho cercato di coprirli con qualcosa», ha ammesso. «Non si può coprire. Mi stavo uccidendo. È stato molto doloroso».

Naomi ha optato per il ricovero in rehab dopo essere crollata durante un servizio fotografico nel 1999.

«È stata una delle migliori e uniche cose che potessi fare per me stessa in quel momento», ha ricordato. «Mi ci sono voluti molti anni per lavorarci su e affrontarlo. E a volte si ripresenta ancora. Ma ora ho gli strumenti per affrontarlo quando si presenta».

Covermedia