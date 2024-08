Naomi Watts

L'attrice sta scrivendo un libro intitolato «Dare I Say It: Everything I Wish I'd Known About Menopause», la cui uscita è fissata per gennaio.

Naomi Watts annuncia il rilascio di un nuovo libro. La star di «Mulholland Drive» ha rivelato di essere al lavoro su un libro intitolato «Dare I Say It: Everything I Wish I'd Known About Menopause», la cui uscita è fissata per gennaio 2025.

Naomi parlerà della sua esperienza con la menopausa e di altri aspetti dell'invecchiamento; saranno presenti nel libro anche alcune conversazioni con amiche ed esperti del settore.

«Le donne hanno sofferto a lungo in silenzio e con vergogna per i cambiamenti che subiscono durante la menopausa, con scarso accesso alle informazioni, al sostegno o anche a una conversazione aperta», ha detto l'attrice 55enne a People. «Spero che questo libro possa avere un ruolo nel far sentire le donne un po' meno sole, un po' più supportate e, oserei dire, un po' più entusiaste dei cambiamenti naturali che la vita ha in serbo per noi».

Naomi ha sempre parlato apertamente del suo percorso di menopausa, iniziato alla giovane età di 36 anni.

«Purtroppo non c'erano risorse reali»

La star ha parlato del libro anche su Instagram: «Mentre lottavo contro la vergogna e la segretezza, desideravo che ci fosse una conversazione aperta», ha scritto. «Un manuale che potevo sfogliare di nascosto. Purtroppo non c'erano risorse reali. Nemmeno medici esperti».

L'attrice infine si è detta «grata a tutte le donne che si sono confidate con me, condividendo le loro storie».

Naomi ha lanciato un brand di wellness dedicato alla menopausa, denominato Stripes Beauty, nel 2022.

Covermedia