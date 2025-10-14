  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dopo 30 anni di carriera Naomi Watts insignita di una stella sulla leggendaria Hollywood Walk of Fame

Covermedia

14.10.2025 - 11:00

Naomi Watts
Naomi Watts
IMAGO/UPI Photo

Due volte candidata all'Oscar, l'attrice riceve la sua stella sulla celebre passeggiata di Hollywood, ma ammette: «Soffro ancora della sindrome dell'impostore».

Covermedia

14.10.2025, 11:00

14.10.2025, 12:59

Naomi Watts è stata insignita di una stella sulla leggendaria Hollywood Walk of Fame, un riconoscimento che celebra oltre trent'anni di carriera tra cinema d'autore e blockbuster internazionali. 

«Non riesco nemmeno a crederci», ha raccontato a Variety subito dopo la cerimonia. «È strano, perché ho sempre sofferto della sindrome dell'impostore. Ho sempre pensato di dover faticare, di dover dimostrare ancora qualcosa, e questo riconoscimento è arrivato davvero all'improvviso. È semplicemente meraviglioso».

Accanto a lei, sul famoso marciapiede di Los Angeles, amici e colleghi di lunga data. Jack Black – con cui Watts aveva condiviso il set di «King Kong» – ha regalato uno dei momenti più divertenti della giornata, sdraiandosi accanto alla stella per una foto diventata subito virale. 

A festeggiare l'attrice c'erano anche il marito e collega Billy Crudup, il figlio Sasha Schreiber e numerosi amici celebri, tra cui Sarah Paulson, Edward Norton, Ryan Murphy, Kyle MacLachlan e Niecy Nash-Betts.

Nata nel Regno Unito e cresciuta in Australia, Naomi Watts si è avvicinata alla recitazione insieme all'amica di sempre Nicole Kidman, conosciuta durante le prime audizioni a Sydney. Kidman non ha potuto partecipare all'evento, ma ha voluto esserci con una lettera letta durante la cerimonia, in cui ha celebrato il talento e la determinazione della collega.

I più letti

Un vortice polare debole potrebbe portare un inverno gelido in Svizzera
Un arresto nel Luganese per una presunta truffa sanitaria
Ecco chi è Miriam, la miliardaria che ha «diretto» Trump verso l'accordo di pace
Jolanda Renga minacciata: «Ci dai 10'000 dollari o pubblichiamo tue foto intime»
Nataly Ospina sulla relazione con Ezio Greggio: «Dicono che non è vero amore, ma...»

Altre notizie

Nuovo equilibrio familiare. Miriam Leone e la maternità: «Temevo di non riuscirci»

Nuovo equilibrio familiareMiriam Leone e la maternità: «Temevo di non riuscirci»

Colpito un albero. Incidente d'auto a East Hampton per Alec Baldwin: «Stiamo bene, siamo illesi»

Colpito un alberoIncidente d'auto a East Hampton per Alec Baldwin: «Stiamo bene, siamo illesi»

Ecco cosa è successo. Jolanda Renga minacciata: «Ci dai i soldi o pubblichiamo tue foto intime»

Ecco cosa è successoJolanda Renga minacciata: «Ci dai i soldi o pubblichiamo tue foto intime»