Naomi Watts IMAGO/UPI Photo

Due volte candidata all'Oscar, l'attrice riceve la sua stella sulla celebre passeggiata di Hollywood, ma ammette: «Soffro ancora della sindrome dell'impostore».

Covermedia Covermedia

Naomi Watts è stata insignita di una stella sulla leggendaria Hollywood Walk of Fame, un riconoscimento che celebra oltre trent'anni di carriera tra cinema d'autore e blockbuster internazionali.

«Non riesco nemmeno a crederci», ha raccontato a Variety subito dopo la cerimonia. «È strano, perché ho sempre sofferto della sindrome dell'impostore. Ho sempre pensato di dover faticare, di dover dimostrare ancora qualcosa, e questo riconoscimento è arrivato davvero all'improvviso. È semplicemente meraviglioso».

Accanto a lei, sul famoso marciapiede di Los Angeles, amici e colleghi di lunga data. Jack Black – con cui Watts aveva condiviso il set di «King Kong» – ha regalato uno dei momenti più divertenti della giornata, sdraiandosi accanto alla stella per una foto diventata subito virale.

A festeggiare l'attrice c'erano anche il marito e collega Billy Crudup, il figlio Sasha Schreiber e numerosi amici celebri, tra cui Sarah Paulson, Edward Norton, Ryan Murphy, Kyle MacLachlan e Niecy Nash-Betts.

Nata nel Regno Unito e cresciuta in Australia, Naomi Watts si è avvicinata alla recitazione insieme all'amica di sempre Nicole Kidman, conosciuta durante le prime audizioni a Sydney. Kidman non ha potuto partecipare all'evento, ma ha voluto esserci con una lettera letta durante la cerimonia, in cui ha celebrato il talento e la determinazione della collega.