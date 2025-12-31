Taylor Swift

Durante la partita di Natale tra Chiefs e Broncos, la popstar lascia una mancia da circa 550 euro a una dipendente dell’Arrowhead Stadium.

Covermedia Covermedia

Taylor Swift è protagonista di un gesto di generosità che ha rapidamente fatto il giro del web. Durante la partita di Natale tra i Kansas City Chiefs e i Denver Broncos, disputata il 25 dicembre all’Arrowhead Stadium, la popstar ha lasciato una mancia da 600 dollari, circa 550 euro, a una dipendente dell’impianto.

Secondo quanto raccontato dalla diretta interessata, Swift, presente allo stadio insieme al compagno Travis Kelce, si è avvicinata a Robyn Gentry per ringraziarla di aver lavorato il giorno di Natale. Subito dopo le ha messo in mano sei banconote da 100 dollari, augurandole buone feste prima di allontanarsi.

La Gentry ha condiviso l’episodio nel gruppo Facebook Taylor Swift’s Vault, pubblicando le immagini della somma ricevuta e di una banconota incorniciata come ricordo. «Stava augurando buon Natale a tutti e poi è arrivata da me per ringraziarmi», ha scritto. «Solo dopo ho capito cosa avevo in mano: 600 dollari, il mio stipendio di due settimane».

La donna ha raccontato di essersi messa a piangere, spiegando di aver appena speso una cifra simile per i regali di Natale destinati a otto bambini. Ha deciso di conservare una banconota e non ha ancora utilizzato il resto del denaro, definendo Swift e Kelce «persone incredibilmente gentili».

Il gesto si inserisce in una lunga serie di episodi che hanno consolidato la reputazione di generosità della cantante. Come mostrato nella docuserie Disney+ «The End of an Era», Swift ha distribuito bonus record allo staff di «The Eras Tour», per un totale stimato di 197 milioni di dollari, circa 181 milioni di euro.

Sul campo, la partita di Natale si è chiusa con la sconfitta dei Chiefs contro i Broncos. L’incontro ha anche riacceso le voci su un possibile ritiro di Kelce, che nel post-partita ha precisato che ogni decisione sul futuro verrà presa «con la famiglia, gli amici e l’organizzazione dei Chiefs quando sarà il momento».