  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Generosità La mancia record di Taylor Swift allo stadio diventa virale

Covermedia

31.12.2025 - 11:00

Taylor Swift
Taylor Swift

Durante la partita di Natale tra Chiefs e Broncos, la popstar lascia una mancia da circa 550 euro a una dipendente dell’Arrowhead Stadium.

Covermedia

31.12.2025, 11:00

31.12.2025, 11:06

Taylor Swift è protagonista di un gesto di generosità che ha rapidamente fatto il giro del web. Durante la partita di Natale tra i Kansas City Chiefs e i Denver Broncos, disputata il 25 dicembre all’Arrowhead Stadium, la popstar ha lasciato una mancia da 600 dollari, circa 550 euro, a una dipendente dell’impianto.

In 357 contro il gigante. I fan di Taylor Swift vincono un round decisivo nella causa contro Ticketmaster

In 357 contro il giganteI fan di Taylor Swift vincono un round decisivo nella causa contro Ticketmaster

Secondo quanto raccontato dalla diretta interessata, Swift, presente allo stadio insieme al compagno Travis Kelce, si è avvicinata a Robyn Gentry per ringraziarla di aver lavorato il giorno di Natale. Subito dopo le ha messo in mano sei banconote da 100 dollari, augurandole buone feste prima di allontanarsi.

La Gentry ha condiviso l’episodio nel gruppo Facebook Taylor Swift’s Vault, pubblicando le immagini della somma ricevuta e di una banconota incorniciata come ricordo. «Stava augurando buon Natale a tutti e poi è arrivata da me per ringraziarmi», ha scritto. «Solo dopo ho capito cosa avevo in mano: 600 dollari, il mio stipendio di due settimane».

Collaborazione. Sabrina Carpenter e Taylor Swift, l'incontro che diventa musica

CollaborazioneSabrina Carpenter e Taylor Swift, l'incontro che diventa musica

La donna ha raccontato di essersi messa a piangere, spiegando di aver appena speso una cifra simile per i regali di Natale destinati a otto bambini. Ha deciso di conservare una banconota e non ha ancora utilizzato il resto del denaro, definendo Swift e Kelce «persone incredibilmente gentili».

Il gesto si inserisce in una lunga serie di episodi che hanno consolidato la reputazione di generosità della cantante. Come mostrato nella docuserie Disney+ «The End of an Era», Swift ha distribuito bonus record allo staff di «The Eras Tour», per un totale stimato di 197 milioni di dollari, circa 181 milioni di euro.

Forbes conferma. Beyoncé nel club dei miliardari, è la quinta cantante

Forbes confermaBeyoncé nel club dei miliardari, è la quinta cantante

Sul campo, la partita di Natale si è chiusa con la sconfitta dei Chiefs contro i Broncos. L’incontro ha anche riacceso le voci su un possibile ritiro di Kelce, che nel post-partita ha precisato che ogni decisione sul futuro verrà presa «con la famiglia, gli amici e l’organizzazione dei Chiefs quando sarà il momento».

I più letti

La giovane Giada D'Antonio: «Non mi sono praticamente accorta di Mikaela Shiffrin»
Per Vittorio Sgarbi nessun amministratore, ma scatta la perizia medica
Brigitte Bardot e la promessa all'unico figlio, mai voluto, «oggetto della mia sventura»
Ora Shiffrin si difende dalle accuse di Swiss Ski: «Non era per ottenere un vantaggio»
Lo Zambia saluta la Coppa d'Africa. Ecco chi sono i Chipolopolo, tra gloria e tragedia

Altre notizie

La confessione. Orietta Berti su «Ballando con le stelle»: «È stato un tormento, non lo rifarei mai più»

La confessioneOrietta Berti su «Ballando con le stelle»: «È stato un tormento, non lo rifarei mai più»

Rissa stradale. Ian Ziering, ex volto cult di «Beverly Hills 90210», citato in giudizio per aggressione

Rissa stradaleIan Ziering, ex volto cult di «Beverly Hills 90210», citato in giudizio per aggressione

La bufera continua. Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione

La bufera continuaAlfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione