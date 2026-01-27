Natalie Portman

Al Sundance Film Festival l'attrice premio Oscar punta il dito contro l'Academy per la scarsa presenza femminile nella categoria Miglior Regia, denunciando l'esclusione di molte cineaste dalla stagione dei grandi riconoscimenti.

Covermedia Covermedia

Arriva forte e chiara da Park City, nello Utah, la critica di Natalie Portman alla 98ª edizione degli Oscar 2026.

Intervistata da «Variety» durante il Sundance Film Festival, l'attrice premio Oscar esprime la propria delusione per la quasi totale assenza di donne nella cinquina dei candidati alla Miglior Regia.

L'unica regista donna presente nella shortlist è Chloé Zhao con «Hamnet – nel nome del figlio», titolo che ha ottenuto diverse nomination, comprese quelle per Miglior Film e Miglior Regia.

Un caso isolato che, secondo Portman, mette in luce un problema più ampio: nell'ultimo anno cinematografico numerosi film diretti da donne non hanno ricevuto la stessa attenzione riservata ad altri titoli della stagione.

«Tanti dei migliori film che ho visto quest'anno sono stati realizzati da donne», afferma l'attrice. «Molti di questi lavori restano però esclusi proprio nel momento in cui vengono assegnati i riconoscimenti più importanti».

Alcuni film che avrebbero meritato maggiore visibilità

Portman cita quindi alcuni esempi di opere che, a suo giudizio, avrebbero meritato maggiore visibilità: «La mia famiglia a Taipei» di Shih-Ching Tsou, «I peccatori» di Ryan Coogler, «Hedda» e «The Testament of Ann Lee». Film che l'attrice definisce amati dal pubblico, ma rimasti ai margini delle candidature più prestigiose.

Accanto a Zhao, nella cinquina per la Miglior Regia figurano Paul Thomas Anderson con «Una battaglia dopo l'altra», Joachim Trier con «Sentimental Value», Josh Safdie con «Marty Supreme» e Ryan Coogler con «I peccatori».

Nel frattempo, Portman guarda ai prossimi impegni professionali. Il suo nuovo film, «The Gallerist», è diretto da Cathy Yan e vede nel cast Jenna Ortega, Sterling K. Brown e Catherine Zeta-Jones. La pellicola arriverà nelle sale italiane nel corso dell'anno.