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Non solo cinema Natalie Portman incinta per la terza volta: «È un privilegio»

Covermedia

20.4.2026 - 09:40

Natalie Portman
Natalie Portman

L'attrice, 44 anni, aspetta un bambino dal compagno Tanguy Destable e racconta una gravidanza vissuta con consapevolezza.

Covermedia

20.04.2026, 09:40

20.04.2026, 09:49

Natalie Portman aspetta il suo terzo figlio.

L'attrice premio Oscar annuncia la gravidanza in un'intervista a Harper's Bazaar, rivelando di essere in dolce attesa insieme al compagno Tanguy Destable.

«Tanguy e io siamo molto emozionati», racconta la 44enne. «Sono semplicemente molto grata. So che è un privilegio e un miracolo».

Cresciuta con un padre ginecologo, Avner Hershlag, Portman sottolinea quanto il percorso verso la maternità possa essere complesso: «Ho tante persone care che hanno avuto difficoltà, quindi porto profondo rispetto per quest'esperienza. È qualcosa di meraviglioso, ma non facile. So quanto sono fortunata».

L'attrice, protagonista del film «Il cigno nero», è già madre di Aleph, 14 anni, e Amalia, nove, avuti dall'ex marito Benjamin Millepied, da cui ha divorziato nel 2024.

Trasferitasi a Parigi, ha iniziato una relazione con Destable all'inizio del 2025. Oggi racconta una gravidanza vissuta in modo diverso rispetto al passato: «C'è una gratitudine che da giovani non si coglie fino in fondo».

E aggiunge: «C'è calma, consapevolezza rispetto a chi voglio accanto e delle energie che desidero nella mia vita. Questo rende l'esperienza bellissima ogni giorno. Sapendo che probabilmente sarà l'ultima volta, assaporo ogni momento».

Di recente, Portman è apparsa nella dark comedy «The Gallerist».

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