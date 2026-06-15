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Commedia romantica in vista Natalie Portman incorona Lena Dunham: «Una delle migliori registe a Hollywood»

Covermedia

15.6.2026 - 09:30

Rashida Jones, Lena Dunham e Natalie Portman sul set di «Good Sex»
Rashida Jones, Lena Dunham e Natalie Portman sul set di «Good Sex»
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L'attrice premio Oscar ha celebrato il talento della sceneggiatrice statunitense alla guida di «Good Sex», la commedia romantica in arrivo su Netflix entro la fine dell'anno.

Covermedia

15.06.2026, 09:30

15.06.2026, 09:36

Per Natalie Portman non ci sono dubbi: Lena Dunham è «una delle migliori registe» con cui abbia mai lavorato.

L'attrice premio Oscar, protagonista di «Good Sex», ha spiegato nel podcast «Good Hang with Amy Poehler» cosa rende speciale il lavoro della cineasta sul set.

«È la migliore regista. Una delle migliori, se non la migliore, con cui abbia mai lavorato», ha detto. «Le indicazioni che dà sono acute e specifiche. Nota ogni dettaglio. E non si limita a dire che qualcosa funziona: spiega esattamente perché. Allo stesso tempo è premurosa, generosa e gentile con tutti».

Portman ha descritto una Dunham instancabile, sempre attenta a cast e troupe e capace di trovare nuove idee anche nel pieno delle riprese.

«Molte persone si limitano a dire: «Bravo lavoro"», ha spiegato. «Con Lena è diverso. Si capisce che osserva tutto con grande attenzione. E le sue idee sono straordinarie. Trova continuamente nuove battute brillanti, come solo le grandi menti della commedia sanno fare».

In «Good Sex», Portman interpreta una terapeuta di coppia che torna nel mondo degli appuntamenti a New York dopo la fine di una relazione durata dieci anni. Nel cast ci sono anche Mark Ruffalo, Tucker Pillsbury e Rashida Jones.

Le riprese si sono svolte a New York tra luglio e agosto dello scorso anno. Il film debutterà su Netflix entro la fine del 2026.

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