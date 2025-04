Natalie Portman

L'attrice Natalie Portman si apre sulla vita familiare, parlando con tenerezza dei suoi figli e della maternità, che l'ha arricchita, nonostante la separazione dall'ex marito Benjamin Millepied.

Covermedia Covermedia

Natalie Portman, la stella di «Black Swan», ha concesso una rara intervista a «Interview Magazine», dove ha parlato con sincerità e dolcezza della sua vita familiare.

La sua routine quotidiana è oggi profondamente legata ai suoi due figli, Aleph, 13 anni, e Amalia, 8.

Pur mantenendo la sua famiglia lontana dai riflettori, Portman non ha esitato a condividere la gioia che la maternità le ha dato: «I miei figli sono sempre una fonte di emozione, li vedo crescere e diventare individui unici».

Il suo mondo ora ruota attorno ai bambini e, come racconta, «passo molto tempo con i miei amici, i loro figli e i miei. È davvero divertente».

«Ero semplicemente felice di avere figli»

La maternità ha cambiato profondamente le priorità di Natalie Portman, ma non l'ha mai spinta a mettere da parte la sua carriera.

«Non ho mai pensato di fare un passo indietro nel mio lavoro per concentrarmi solo sulla maternità», ha detto l'attrice, che, pur dedicando gran parte del suo tempo ai figli, non ha mai smesso di portare avanti il suo impegno professionale.

«Ero semplicemente felice di avere figli con una persona di cui ero innamorata», ha affermato, riflettendo sul legame che condivide con i suoi bambini.

In seguito alla separazione dal coreografo Benjamin Millepied, Natalie ha mantenuto un profilo discreto, ma il suo cuore resta profondamente ancorato alla famiglia che ha creato.

«È fondamentale avere persone che ti tengano con i piedi per terra», ha detto, un'affermazione che riflette l'importanza che la famiglia e l'affetto hanno sempre avuto per lei, anche in un periodo di cambiamento.