Nataly Ospina in compagnia di Ezio Greggio. IMago

Nataly Ospina, compagna di Ezio Greggio, affronta le critiche sui social riguardo alla loro relazione. «Mi accusano di essere interessata solo ai soldi», dichiara.

Hai fretta? blue News riassume per te Nataly Ospina ha raccontato a «La Volta Buona» la sua vita accanto a Ezio Greggio e le critiche ricevute.

La food blogger ha affrontato pregiudizi sulla differenza d'età di 35 anni e accuse di interesse economico.

La coppia, felice e affiatata, ha fatto debutti pubblici a Montecarlo e Amalfi, attirando l'attenzione dei fotografi. Mostra di più

Nataly Ospina, ospite del programma «La Volta Buona», ha condiviso la sua esperienza di vita accanto a Ezio Greggio, affrontando i pregiudizi e i commenti negativi.

La food blogger colombiana, legata al noto conduttore di «Striscia la Notizia», ha parlato delle critiche ricevute sui social, soprattutto riguardo alla differenza d'età di 35 anni tra lei e Greggio, che ha 71 anni mentre lei ne ha 36. «Mi chiamano malata di fama, dicono che sto con lui solo per i soldi», ha detto durante l'intervista con Caterina Balivo.

Nataly ha chiarito che le voci malevole non la influenzano più come un tempo. «Dicono che non è vero amore, ma io sono abituata, perché già prima di conoscere Ezio lavoravo sui social. Queste cose non mi toccano più», ha spiegato.

Dopo la fine della relazione con Romina Pierdomenico, durata cinque anni, Ezio Greggio ha trovato serenità con Nataly. La coppia ha fatto il suo debutto ufficiale a Montecarlo nel dicembre 2024, dove Ospina ha attirato l'attenzione dei fotografi con un abito rosso acceso.

Chi è Nataly Ospina?

La coppia è apparsa felice anche ad Amalfi, durante il matrimonio del figlio di Ezio Greggio, nato dalla relazione con Isabel Bengonchea. Dopo una cerimonia civile a Monaco, gli sposi hanno celebrato nuovamente sulla Costiera, circondati da amici e parenti.

Originaria di Medellín, Colombia, Nataly Ospina è una food blogger con un vasto seguito sui social, con un milione di follower.

Ha conquistato il pubblico con ricette italiane personalizzate e scenografie curate. Nei suoi video si vedono piatti colorati, abiti sensuali e cucine di design, oltre a momenti glamour e personali.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.