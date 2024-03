Neil Young

Il cantautore aveva rimosso il suo catalogo dalla piattaforma nel gennaio 2022 a causa della disinformazione sui vaccini veicolata da «The Joe Rogan Experience», che all'epoca era esclusiva di Spotify.

Neil Young torna su Spotify, a due anni di distanza dalla rimozione del suo catalogo per protestare contro la disinformazione sul Covid diffusa dal podcast «The Joe Rogan Experience».

«Spotify, il numero uno al mondo nella diffusione di musica in bassa risoluzione sarà nuovamente la casa della mia musica», ha scritto sul suo sito Neil Young Archives. «La mia decisione arriva mentre i servizi musicali Apple e Amazon hanno iniziato a offrire gli stessi contenuti di podcast disinformatici che avevo criticato su Spotify.

«Non posso semplicemente abbandonare Apple e Amazon come ho fatto con Spotify, perché la mia musica avrebbe pochissime vie di uscita per raggiungere gli amanti della musica, quindi sono tornato su Spotify, nella speranza sincera che la qualità del suono di Spotify migliori e che le persone possano ascoltare e percepire tutta la musica così come è stata creata».

Ha aggiunto: «Spero che tutti voi milioni di utenti Spotify apprezziate le mie canzoni!».

Il cantautore aveva rimosso il suo catalogo dalla piattaforma nel gennaio 2022 a causa della disinformazione sui vaccini veicolata da «The Joe Rogan Experience», che all'epoca era esclusiva di Spotify.

Il mese scorso, il controverso podcaster ha firmato un nuovo accordo con Spotify che ha permesso al suo show di essere disponibile anche su altre piattaforme come Apple, Amazon Music e YouTube.

Covermedia