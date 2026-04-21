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Prima l'incontro all'Istituto Italiano di Cultura, poi il live alla Union Chapel: la tappa londinese dà un nuovo senso al tour europeo.

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Nek accende Londra con una tappa del «Nek Hits – European Tour 2026» e trasforma il concerto in un racconto dell’Italia.

Prima del live del 17 aprile alla Union Chapel, il cantautore emiliano ha incontrato il pubblico all'Istituto Italiano di Cultura di Londra, inserendo la musica in un contesto più ampio. Il risultato è una tappa che non si limita alla performance, ma diventa anche racconto di identità.

A chiarirlo è lo stesso artista, che ad Adnkronos spiega: «Nelle mie canzoni porto un po' di Sassuolo, un po' di Emilia Romagna e quindi anche un po' di Italia». Una dichiarazione che sposta il focus dal tour – già passato da Parigi, Zurigo e Bruxelles – a qualcosa di più diretto: la volontà di portare all’estero le proprie radici.

La scelta di Londra, in questo quadro, non è casuale. Da un lato la comunità italiana, dall’altro una venue come la Union Chapel, spazio iconico della scena musicale londinese. In mezzo, un artista che usa il palco per rafforzare il legame con il pubblico internazionale senza snaturarsi.

Il percorso prosegue ora verso le ultime due tappe europee, Madrid e Barcellona il 23 e 24 aprile, prima del ritorno in Italia per le date estive già calendarizzate, tra cui Civitanova Marche, Formia e Mestre.