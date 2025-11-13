MusicaNek è coach a The Voice Senior: «Dà leggerezza a chi guarda e coraggio a chi partecipa»
13.11.2025 - 11:00
Nek debutta nel talent di Rai 1, «The Voice Senior», accanto a Bertè, Arisa e Clementino: «La vita è fatta di curve e di fallimenti».
Nek debutta come coach a «The Voice Senior», il talent di Rai 1 dedicato alle voci over 60, in onda da venerdì 14 novembre con la conduzione di Antonella Clerici.
Al suo fianco, confermati Loredana Bertè, Arisa e Clementino, con la novità di Rocco Hunt, che dividerà la poltrona con il rapper campano.
Per il cantautore emiliano è un'esperienza completamente nuova: «The Voice Senior costruisce, non giudica. Dà leggerezza a chi lo guarda e coraggio a chi partecipa», ha dichiarato a Vanity Fair.
Una visione che riflette la sua maturità artistica: «Il successo non è garantito in eterno. I giovani non ammettono l'errore, invece bisogna dire alle nuove generazioni che la vita è fatta di curve e di fallimenti».
Clerici ha sottolineato che Nek «mette al servizio dello show cuore, anima e cervello», evidenziando il valore umano del suo contributo. Il cantautore si dice pronto ad accompagnare i concorrenti non solo come artista, ma anche come mentore: «Ogni voce porta con sé una storia che merita ascolto».
Con il suo ingresso, il talent punta su emozioni autentiche e seconde possibilità, in un'edizione che celebra la forza di ricominciare a ogni età.
Oltre al ruolo di coach, Nek è al lavoro su nuovi brani in studio e ha annunciato una serie di concerti per la primavera 2026, segnando il ritorno live dopo un anno di scrittura e collaborazioni artistiche.