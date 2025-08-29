Dal successo sul palco alla serenità della campagna: il cantautore Nek rivela il suo lato più autentico, diviso tra concerti, televisione e radici emiliane.
Nek si racconta tra palco e campagna, in una recente intervista a «La Repubblica», a cui rivela: «Alla Ferrari preferisco il trattore, ma fare la tv mi piace».
La sua è un’immagine in equilibrio tra due mondi: quello della musica, che lo porta sui palchi internazionali, e quello della vita semplice, legata alla provincia emiliana.
«Con il piccolo schermo mi sono messo in gioco», spiega il cantante, al secolo Filippo Neviani, raccontando come abbia accolto con curiosità anche l’esperienza televisiva.
Nelle sue parole c’è la leggerezza di chi ha trovato un centro: la terra come rifugio, il palco come vocazione. «Ho bisogno di restare me stesso, tra normalità e musica», confida.
Così il cantautore alterna i concerti ai momenti di quotidianità che lo radicano alle origini, tra trattori e campagne, lontano dalle esagerazioni del jet set.