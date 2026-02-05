  1. Clienti privati
Un motivo serio Nek dice no a «Sanremo» 2026: ecco perché

Covermedia

5.2.2026 - 11:00

Nek
Nek

Il cantautore guarda il Festival dal divano e riparte in tour.

Covermedia

05.02.2026, 11:00

05.02.2026, 12:21

Nek dice no a «Sanremo» 2026: il vero motivo è il tour europeo.

Il cantautore emiliano non salirà sul palco dell'Ariston nel 2026 e lo dice senza giri di parole: «Quest'anno lo vedrò dal divano».

La scelta, raccontata dal 54enne Filippo Neviani nel vodcast di Adnkronos, è dettata da un'agenda già blindata: «La noia è la mia peggior nemica, io devo assolutamente essere attivo. Sto preparando un tour che ripartirà da marzo... ora mi aspetta l'Europa».

Il progetto ha un nome e un calendario ufficiale: «Nek Hits – European Tour 2026». La partenza è fissata per domenica 1 marzo a Spoleto, poi una lunga sequenza di date tra teatri e tappe oltreconfine. Il passaggio a Milano è annunciato per il 31 marzo, come confermano i canali di vendita autorizzati.

Sul perché questa dimensione resti centrale, l'artista è netto: «Quando vado in tour fuori dall'Italia fra il pubblico ci sono tanti italiani miscelati con americani o con sudamericani... alla fine del concerto nessuno resta seduto».

«Sanremo», però, non sparisce dal radar: «In quelle cinque giornate cercherò di seguire il festival il più possibile», promette, aggiungendo il suo tifo dichiarato: «Tiferò per Francesco», riferendosi a Renga.

Gli impegni sono già scritti: prove in sala in vista del debutto di Spoleto e biglietti in circuito ufficiale TicketOne, mentre per la primavera sono confermate anche tappe internazionali, incluse date in Spagna segnalate dalla stampa locale.

