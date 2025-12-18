Nek

Il cantautore Nek racconta a «Vanity Fair» l'equilibrio costruito con la moglie Patrizia e la figlia Beatrice, una vita lontana dagli eccessi dello show business e un'idea di amore fatta di scelta quotidiana, presenza e normalità.

Nek non ha dubbi quando parla della moglie Patrizia e della figlia Beatrice, punti fermi di una vita costruita lontano dagli eccessi dello show business. Il cantautore si racconta in un'intervista a «Vanity Fair», aprendo uno sguardo intimo e sereno sulla sua vita privata, lontana dalle luci del palco.

Nessuna idealizzazione, ma un equilibrio costruito nel tempo, fatto di presenza, ascolto e normalità. «Con Patrizia stiamo insieme da tanti anni perché continuiamo a sceglierci», spiega, sottolineando come il rapporto si sia trasformato senza perdere solidità.

Al centro c'è anche il legame con la figlia Beatrice, vissuto con attenzione e misura. Nek parla della paternità come di un'esperienza che insegna a rallentare, a ridimensionare l'ego e a rimettere ordine nelle priorità.

«Essere padre mi ha reso più responsabile, ma anche più leggero», racconta, evidenziando come la famiglia gli abbia offerto un nuovo punto di vista anche sul lavoro. La musica resta centrale, ma non totalizzante: è parte di una vita più ampia, che trova nella famiglia un punto di equilibrio e continuità.

Nei prossimi mesi Nek sarà impegnato tra nuovi progetti musicali, concerti e appuntamenti live, portando sul palco la stessa autenticità che rivendica nella vita privata.