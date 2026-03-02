  1. Clienti privati
Talent show Nek rilancia «Dalla strada al palco Special» su Rai1

Covermedia

2.3.2026 - 16:30

Nek
Nek
covermedia

La versione evento del talent per artisti di strada è annunciata per la primavera in prima serata sulla rete ammiraglia.

Covermedia

02.03.2026, 16:30

02.03.2026, 16:35

Nek torna in prima serata: «Dalla strada al palco Special» è annunciato per la primavera su Rai1, pronta a trasformare buskers, acrobati e voci «da marciapiede» in un appuntamento evento. Dopo il passaggio sulla rete ammiraglia, la formula mantiene l'anima popolare che l'ha resa riconoscibile, puntando però su uno show più compatto e spettacolare, con una narrazione più cucita addosso alle storie dei concorrenti e un ritmo da grande serata.

Al timone resta Nek, affiancato da Bianca Guaccero, coppia che ha già guidato l'edizione andata in onda su Rai1 a inizio 2025. Proprio in un'intervista di presentazione, il cantautore ha anticipato alcune novità del meccanismo, spiegando: «Rispetto alle passate edizioni ci saranno due persone dello spettacolo diverse per ogni puntata che ripescheranno gli artisti eliminati dal pubblico». È un dettaglio che sposta l'ago della gara e, insieme all'idea dei «passanti importanti», rende più imprevedibile l'accesso alle fasi decisive.

L'obiettivo resta dare una vetrina nazionale a chi vive di applausi raccolti in mezzo alla gente, portando in studio quell'energia senza filtri che, spesso, è la vera sorpresa della serata.

La messa in onda è indicata «in primavera» su Rai1 e il calendario ufficiale con puntate e ospiti arriverà con i prossimi palinsesti; intanto lo Special si prepara a riaprire le selezioni e a costruire la nuova line-up di artisti chiamati a giocarsi tutto davanti al pubblico della prima serata.

