In totale, nel nuovo progetto della cantante saranno presenti 13 lingue diverse. KEYSTONE

Rosalia svela dettagli sul suo prossimo album, che includerà canzoni in diverse lingue, tra cui un noto dialetto del sud Italia.

Hai fretta? blue News riassume per te Il nuovo album di Rosalia, intitolato «LUX», promette di sorprendere con brani in tredici lingue diverse.

Fra queste, c'è anche un dialetto italiano.

Il progetto uscirà il prossimo 7 novembre. Mostra di più

La musica di Rosalia continua a evolversi, e ora abbraccia anche le influenze dei dialetti italiani. Il suo nuovo progetto, l'album intitolato «LUX», sarà disponibile dal 7 novembre e promette di sorprendere con brani in tredici lingue diverse.

Questa scelta audace è stata spiegata dalla stessa cantante spagnola durante un'intervista a «PopCast»: «Ho creato quest'album per amore e curiosità, per imparare nuove lingue e comprendere meglio gli altri. Così facendo, si può anche capire meglio se stessi e amare di più!», ha dichiarato.

Questo approccio dimostra una notevole maturità culturale e apertura mentale, caratteristiche che la cantante trasmette attraverso la sua musica, ricca di libertà e passione.

Tedesco, ucraino e pure un dialetto

Come riporta «Chi», a una settimana dall'uscita del progetto, sono state rivelate alcune delle lingue che Rosalia ha scelto per il suo album. Tra queste, latino, tedesco, ucraino e, a sorpresa, un dialetto italiano: il siciliano.

Attraverso l'esplorazione delle radici linguistiche - ma anche storiche e culturali - Rosalia lancia un messaggio: le barriere sono solo costruzioni mentali. «Il mondo al giorno d'oggi è così connesso, perché dovrei mettermi una benda sugli occhi? Non ha senso», ha raccontato durante l'intervista.

Questo spirito di cambiamento e innovazione permea la sua vita, specialmente dopo la fine della relazione con Rauw Alejandro. Recentemente, sembra che un nuovo amore, forse Emilio Sakraya, abbia riacceso la sua fiducia nei sentimenti.