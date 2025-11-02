  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Scelta soprendente Nel suo nuovo album la spagnola Rosalia canta anche in un dialetto italiano, ecco quale

ai-scrape

2.11.2025 - 13:41

In totale, nel nuovo progetto della cantante saranno presenti 13 lingue diverse. 
In totale, nel nuovo progetto della cantante saranno presenti 13 lingue diverse. 
KEYSTONE

Rosalia svela dettagli sul suo prossimo album, che includerà canzoni in diverse lingue, tra cui un noto dialetto del sud Italia.

Antonio Fontana

02.11.2025, 13:41

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il nuovo album di Rosalia, intitolato «LUX», promette di sorprendere con brani in tredici lingue diverse.
  • Fra queste, c'è anche un dialetto italiano.
  • Il progetto uscirà il prossimo 7 novembre.
Mostra di più

La musica di Rosalia continua a evolversi, e ora abbraccia anche le influenze dei dialetti italiani. Il suo nuovo progetto, l'album intitolato «LUX», sarà disponibile dal 7 novembre e promette di sorprendere con brani in tredici lingue diverse.

Questa scelta audace è stata spiegata dalla stessa cantante spagnola durante un'intervista a «PopCast»: «Ho creato quest'album per amore e curiosità, per imparare nuove lingue e comprendere meglio gli altri. Così facendo, si può anche capire meglio se stessi e amare di più!», ha dichiarato.

Questo approccio dimostra una notevole maturità culturale e apertura mentale, caratteristiche che la cantante trasmette attraverso la sua musica, ricca di libertà e passione.

Tedesco, ucraino e pure un dialetto

Come riporta «Chi», a una settimana dall'uscita del progetto, sono state rivelate alcune delle lingue che Rosalia ha scelto per il suo album. Tra queste, latino, tedesco, ucraino e, a sorpresa, un dialetto italiano: il siciliano.

Attraverso l'esplorazione delle radici linguistiche - ma anche storiche e culturali - Rosalia lancia un messaggio: le barriere sono solo costruzioni mentali. «Il mondo al giorno d'oggi è così connesso, perché dovrei mettermi una benda sugli occhi? Non ha senso», ha raccontato durante l'intervista.

Questo spirito di cambiamento e innovazione permea la sua vita, specialmente dopo la fine della relazione con Rauw Alejandro. Recentemente, sembra che un nuovo amore, forse Emilio Sakraya, abbia riacceso la sua fiducia nei sentimenti.

I più letti

Chiara Ferragni su Giovanni Tronchetti Provera: «Sono felicemente innamorata»
Una valanga travolge il campo base dell'Annapurna, ecco il video
Ecco cosa ha rotto il matrimonio «perfetto» tra Lily Allen e David Harbour
Da Paese più pericoloso al mondo a paradiso di vacanze economiche
Emergono nuove email compromettenti sul legame di Andrea con Epstein

Altro su Rosalia

Sono ripartite le riprese. Rosalia si unisce al cast di «Euphoria»

Sono ripartite le ripreseRosalia si unisce al cast di «Euphoria»

Confessioni. Hunter Schafer conferma: «Ho frequentato Rosalía»

ConfessioniHunter Schafer conferma: «Ho frequentato Rosalía»

Altre notizie

Serie TV. Woody Harrelson è sicuro: «Mai più True Detective». Ecco perché

Serie TVWoody Harrelson è sicuro: «Mai più True Detective». Ecco perché

Cinema. Mia Goth alla conquista di Hollywood: da «Frankenstein» a «Star Wars»

CinemaMia Goth alla conquista di Hollywood: da «Frankenstein» a «Star Wars»

La pesante rivelazione. Francesca Fialdini: «Diversi abusi nel mondo dello spettacolo, poi si è alzato un muro di omertà»

La pesante rivelazioneFrancesca Fialdini: «Diversi abusi nel mondo dello spettacolo, poi si è alzato un muro di omertà»