La musica di Rosalia continua a evolversi, e ora abbraccia anche le influenze dei dialetti italiani. Il suo nuovo progetto, l'album intitolato «LUX», sarà disponibile dal 7 novembre e promette di sorprendere con brani in tredici lingue diverse.
Questa scelta audace è stata spiegata dalla stessa cantante spagnola durante un'intervista a «PopCast»: «Ho creato quest'album per amore e curiosità, per imparare nuove lingue e comprendere meglio gli altri. Così facendo, si può anche capire meglio se stessi e amare di più!», ha dichiarato.
Questo approccio dimostra una notevole maturità culturale e apertura mentale, caratteristiche che la cantante trasmette attraverso la sua musica, ricca di libertà e passione.
Tedesco, ucraino e pure un dialetto
Come riporta «Chi», a una settimana dall'uscita del progetto, sono state rivelate alcune delle lingue che Rosalia ha scelto per il suo album. Tra queste, latino, tedesco, ucraino e, a sorpresa, un dialetto italiano: il siciliano.
Attraverso l'esplorazione delle radici linguistiche - ma anche storiche e culturali - Rosalia lancia un messaggio: le barriere sono solo costruzioni mentali. «Il mondo al giorno d'oggi è così connesso, perché dovrei mettermi una benda sugli occhi? Non ha senso», ha raccontato durante l'intervista.
Questo spirito di cambiamento e innovazione permea la sua vita, specialmente dopo la fine della relazione con Rauw Alejandro. Recentemente, sembra che un nuovo amore, forse Emilio Sakraya, abbia riacceso la sua fiducia nei sentimenti.