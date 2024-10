Re Carlo III accetta una tazza di kava, conosciuta localmente come «ava», mentre la regina Camilla guarda durante una cerimonia per dare il benvenuto ai reali al villaggio di Moata, nella capitale delle Samoa. KEYSTONE

Gli abitanti delle Samoa hanno anche programmato di sollevare la questione del cambiamento climatico con il monarca, che è alla sua prima visita ufficiale nello Stato insulare dell'Oceania come re.

Paolo Beretta

Al monarca, in abito stile safari, seduto accanto alla consorte, che ha continuato a sventolare un ventaglio per combattere il caldo umido, in una tipica «longhouse» (edificio con un solo vasto piano aperto) è stata consegnata una mezza noce di cocco lucidata e riempita con un infuso di kava.

Si tratta di una bevanda a base di radici pepate e leggermente inebriante e narcotizzante, tipica delle culture dei popoli del Pacifico. A livello locale è conosciuta come «ava».

Il giornale britannico spiega che, per ottenere il liquido, le radici di kava sono state fatte sfilare intorno alla struttura, preparate dalla figlia del capo e filtrate attraverso un setaccio fatto con la corteccia essiccata di un albero fau.

Prima visita alle Samoa in qualità di re

La coppia reale ha poi visitato il villaggio di Moata'a, dove Carlo è stato nominato «Tui Taumeasina», ossia «alto capo». Secondo la leggenda locale, l'area intorno a Moata'a è il luogo di origine della noce di cocco.

Molti samoani sono entusiasti di ospitare il re. Il capo locale Lenatai Victor Tamapua prima della visita ha dichiarato all'AFP: «Tutti ci hanno preso a cuore e non vedono l'ora di accogliere il re. Ci sentiamo onorati che abbia scelto di essere accolto qui nel nostro villaggio. Quindi, come regalo, vorremmo conferirgli un titolo».

Carlo ha in seguito visitato un bosco di mangrovie proprio nel villaggio di Moata'a, dove ha parlato di cambiamento climatico con i membri della comunità locale.

Il sovrano, non dimentichiamo, era sulle Isole Samoa anche per la riunione dei capi di governo del Commonwealth, ad Apia. L'eredità dell'impero incombe sulla riunione. I leader del Commonwealth sceglieranno un nuovo segretario generale nominato da un Paese africano, in linea con la rotazione regionale della posizione.