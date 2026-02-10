Ferzan Ozpetek

Riprese in estate, uscita fissata nel 2026.

Ferzan Ozpetek annuncia un nuovo film.

Il prossimo titolo sarà «Nella gioia e nel dolore» e arriverà nelle sale italiane durante le festività natalizie del 2026, con un avvio delle riprese previsto a giugno.

La finestra scelta colloca il progetto in uno dei periodi più strategici del calendario cinematografico, tradizionalmente riservato ai film di maggiore richiamo.

Secondo quanto comunicato all'ANSA, il lavoro nasce con l'intento di esplorare le dinamiche affettive nei momenti di passaggio.

«È una storia che parla di legami, di ciò che tiene insieme e di ciò che separa», è lo stralcio diffuso in occasione dell'annuncio ufficiale, che anticipa un racconto centrato sulle relazioni e sulle loro zone d'ombra.

La produzione è affidata a Marco Belardi Production e Faros Film, con Vision Distribution incaricata della distribuzione in Italia e all'estero. Sky partecipa come partner industriale, rafforzando un impianto produttivo pensato per una circolazione ampia.

Al momento non sono stati comunicati né cast né dettagli di trama, una scelta che concentra l'attenzione sull'impianto narrativo più che sugli interpreti.

L'annuncio arriva dopo il successo di «Diamanti», titolo che ha consolidato la presenza internazionale del cinema firmato dal cineasta e che ha trovato spazio anche fuori dai confini nazionali.