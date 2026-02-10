  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Nuova pellicola Ferzan Ozpetek torna al cinema a Natale con «Nella gioia e nel dolore»

Covermedia

10.2.2026 - 11:00

Ferzan Ozpetek
Ferzan Ozpetek

Riprese in estate, uscita fissata nel 2026.

Covermedia

10.02.2026, 11:00

10.02.2026, 11:11

Ferzan Ozpetek annuncia un nuovo film.

Il prossimo titolo sarà «Nella gioia e nel dolore» e arriverà nelle sale italiane durante le festività natalizie del 2026, con un avvio delle riprese previsto a giugno.

La finestra scelta colloca il progetto in uno dei periodi più strategici del calendario cinematografico, tradizionalmente riservato ai film di maggiore richiamo.

Secondo quanto comunicato all'ANSA, il lavoro nasce con l'intento di esplorare le dinamiche affettive nei momenti di passaggio.

«È una storia che parla di legami, di ciò che tiene insieme e di ciò che separa», è lo stralcio diffuso in occasione dell'annuncio ufficiale, che anticipa un racconto centrato sulle relazioni e sulle loro zone d'ombra.

La produzione è affidata a Marco Belardi Production e Faros Film, con Vision Distribution incaricata della distribuzione in Italia e all'estero. Sky partecipa come partner industriale, rafforzando un impianto produttivo pensato per una circolazione ampia.

Al momento non sono stati comunicati né cast né dettagli di trama, una scelta che concentra l'attenzione sull'impianto narrativo più che sugli interpreti.

L'annuncio arriva dopo il successo di «Diamanti», titolo che ha consolidato la presenza internazionale del cinema firmato dal cineasta e che ha trovato spazio anche fuori dai confini nazionali.

I più letti

Una diretta piena di gravi errori accende la miccia: la Rai finisce nella tempesta
Parla il papà di Lindsey Vonn: «Finché avrò voce in capitolo, lei non scierà più»
L'ex principe Andrea lascia la Royal Lodge nel cuore della notte
Non basta il super slalom di Holdener, Svizzera senza medaglia nella combinata
Lindsey Vonn parla dal letto d'ospedale: «Non ho rimpianti, spero che la mia storia vi lasci qualcosa»

Altre notizie

Come mai?. Arriva una scritta in italiano. Miley Cyrus svela il suo ultimo tatuaggio

Come mai?Arriva una scritta in italiano. Miley Cyrus svela il suo ultimo tatuaggio

La «maledizione» continua. Drake perde quasi un milione al Super Bowl. Ecco come

La «maledizione» continuaDrake perde quasi un milione al Super Bowl. Ecco come

Spettacolo. Paolo Bonolis torna in prima serata con «Taratata»: «Non c'è gara, non c'è un vincitore»

SpettacoloPaolo Bonolis torna in prima serata con «Taratata»: «Non c'è gara, non c'è un vincitore»