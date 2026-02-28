Nella quarta serata di Sanremo brillano Bianca Balti e Alessandro Siani. Gasmann polemizza su Morandi. La RAI censura il bacio tra Levante e Gaia?

La quarta serata di Sanremo 2026 Ditonellapiaga e TonyPitony vincono la serata delle cover. Immagine: KEYSTONE Il professor Vincenzo Schettini. Immagine: KEYSTONE Gianluca Grignani e Luchè. Immagine: KEYSTONE Gianni Morandi e il figlio Tredici Pietro. Immagine: KEYSTONE Levante bacia Gaia. Immagine: KEYSTONE Gianluca Grignani: «C'é anche il numero di Laura Pausini nei fiori così la posso chiamare?». Immagine: KEYSTONE La quarta serata di Sanremo 2026 Ditonellapiaga e TonyPitony vincono la serata delle cover. Immagine: KEYSTONE Il professor Vincenzo Schettini. Immagine: KEYSTONE Gianluca Grignani e Luchè. Immagine: KEYSTONE Gianni Morandi e il figlio Tredici Pietro. Immagine: KEYSTONE Levante bacia Gaia. Immagine: KEYSTONE Gianluca Grignani: «C'é anche il numero di Laura Pausini nei fiori così la posso chiamare?». Immagine: KEYSTONE

Archiviate le prime tre serate in cui si sono sfidate le 30 canzoni in gara alla 76esima edizione dl Festival di Sanremo, venerdì ci sono le cover, momento molto amato dal pubblico e dagli artisti poiché il risultato non conta nulla per la vittoria finale. Torna a co-condurre la supermodella Bianca Balti. Ospite a sorpresa il comico e attore Alessandro Siani. Cosa ha proposto? Il professore e infuencer Vincenzo Schettini ha parlato dei pericoli delle dipendenze giovanili. Cosa è successo?

Hai fretta? blue News riassume per te Con la coppia Conti-Pausini nella quarta serata è tornata, dopo l'anno scorso, Bianca Balti come co-conduttrice e, soprattutto, a sorpresa, il comico e attore Alessandro Siani.

A Caterina Caselli viene consegnato il premio alla carriera. Sono passati 60 anni da «Nessuno Mi Può Giudicare», ma il messaggio di indipendenza vuol essere lo stesso.

Il professore, diventato influencer, Vincenzo Schettini volto popolare sui social per «La Fisica Che Ci Piace» è salito sul palco per parlare di dipendenze giovanili. Il momento è stato costruito in collaborazione con la Presidenza del consiglio dei ministri italiano.

La serata delle cover è vinta dal Ditonellapiaga con ToniPitony con una nuova versione di «The Lady is a Tramp».

Le cover più piacevoli sono state, secondo me, oltre a quella che ha vinto, quelle di Fulminacci con Francesca Fagnani con «Parole Parole» e Nayt con Joan Thiele con «La canzone dell’amore perduto».

Le peggiori, in assoluto, sono state: Patty Pravo con il ballerino Timofej Andrijashenko in «Ti lascio una canzone», Raf con The Kolors in «The riddle» e Eddie Brock con Fabrizio Moro in «Portami via».

Tre i momenti polemici della serata. Il primo: l'attore Alessandro Gassman polemizza sulla presenza di Gianni Morandi sul palco al fianco di suo figlio Tredici Pietro, fatto che violerebbe il regolamento. Il secondo: il bacio «censurato» tra Gaia e Levante. Il terzo: la frecciatina di Grignani a Pausini. Mostra di più

La serata delle cover, quella indubbiamente più apprezzata dal pubblico, e quella meno impegativa per i concorrenti poiché il risultato non influisce minimamente sulla classifica finale, è vinta da Ditonellapiaga con ToniPitony con una versione particolare di «The Lady is a Tramp».

A differenza delle prime tre serate, assai soporifere, fatta eccezione per l'esibizione di giovedì sera di Alicia Keys, ci sono stati alcuni momenti che hanno fatto e faranno ancora discutere, dalla presenza di Gianni Morandi al fianco del figlio, alla battuta di Gianluca Grignani su Laura Pausini, passando per un bacio «censurato» tra le cantanti Gaia e Levante.

Tronando al podio, al secondo posto, stando ai voti espressi con gli stessi criteri delle due serate precedenti, (Televoto 34%, Giuria delle Radio 33% e della sala Stampa 33%.) sono arrivati Sayf con Alex Britti e Mario Biondi con «Hit the Road Jack». Terza si piazza Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma con «Quello che le donne non dicono».

Nella mia personale classifica al posto di Sayf e di Arisa ci sarebbero stati Fulminacci e Nayt. Indiscutibilmente la vittoria l'avrei data a Ditonellapiaga.

Patty Pravo? Meglio per tutti non si fosse esibita...

Spiace dirlo ancora una volta, con il rischio di sembrare uno che spara sulla croce rossa, ma la peggiore della serata è stata Patty Pravo, con una prestazione al limite dell'imbarazzate.

Come già dissi per Marcella Bella l'anno scorso, è probabilmente il Sanremo di troppo per un vero monumento della canzone italiana. Qualcuno nel suo entourage o tra i professionisti del settore dovrebbe avere il coraggio di dirglielo.

Magra prestazione pure per Raf ed Eddie Brock, per i quali non vale la pena spendere altro inchiostro.

Ai piedi del podio le Bambole di Pezza con Cristina D'Avena con «Occhi di gatto», che hanno cantato tutti all'Ariston e a casa.

Polemiche di Gassman per la presenza di Gianni Morandi

Al quinto posto arriva Tredici Pietro con, a sorpresa sul palco, il papà Gianni Morandi, che si esibiscono in «Vita», brano che nel 1988 il padre condivise con il grande Lucio Dalla.

La sua presenza scatena l'ira di Alessandro Gassmann, il cui figlio Leo è in gara.

L'attore si è espresso così sui social: «Le regole non sono uguali per tutti. (...) quindi non era vero che quando un cantante è in gara a Sanremo un parente non può partecipare al festival, e sono assolutamente d’accordo, regola senza senso.»

«Perché io sarei dovuto andare al festival per presentare Guerrieri, la serie che parte su Rai1 da lunedì 9 marzo, tratta dai meravigliosi romanzi di Gianrico Carofiglio, però mi hanno detto che non potevo perché padre di un cantante (...) Dico sempre quello che penso, mi rode il c**o», conclude il romagnolo.

Dietro di loro arrivano Galeffi, Fudasca & Band con «Vita», Sal Da Vinci con Michele Zarrillo che hanno cantato «Cinque giorni», LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo, che hanno riproposto «Andamento lento», Nayt con Joan Thiele , che hanno eseguito «La canzone dell'amore perduto», Dargen D'Amico con Pupo e Fabrizio Bosso con il superclassico «Su di noi» e Luchè con Gianluca Grignani con l'indimenticabile «Falco a metà».

Ma andiamo con ordine.

Si inizia con un medley di Pausini

La serata del festival preferita da tutti si apre con un momento televisivo e canoro di grande impatto di Laura Pausini che inizia la sua esibizione dall'esterno dell'Ariston e poi travolge la sala, con un medley di «Immensamente» di Umberto Tozzi, «Io Canto» di Riccardo Cocciante e «Ritorno ad Amare» di Biagio Antonacci.

«Cantare è la cosa che mi fa sentire più libera. Ognuno di noi ha il diritto di essere ascoltato di essere libero e essere rispettato», dice Pausini, che ammettiamolo, più passano le serate, più è padrona del palco di Sanremo. Il prossimo anno, visto che Carlo Conti lascia, le sarà affidata la conduzione?

La supermodella Bianca Balti, «una forza della natura»

È il momento della supermodella Bianca Balti, che torna dopo la sua presenza del 2025: «È passato un anno ma sembra un giorno. E si vede dai miei capelli!», dice sorridendo lei che l'anno scorso testimoniò la sua forza presentandosi calva, con le cicatrici degli interventi per il tumore ben in vista.

«Sei una forza della natura, un orgoglio», si emoziona Pausini.

«Da 21 anni he faccio la modella ma la malattia è una cosa che vivono in tantissimi, è stato un impatto grandissimo. Questo palco mi ha dato l'opportunità di lanciare un messaggio, sono qui per godermela non solo per me, ma per tutti coloro che hanno sofferto e soffrono», aggiunge orgogliosa ed emozionata la supermodella.

Una bella sorpresa: Alessandro Siani come conduttore

L'ospite comico, a sorpresa, è Alessandro Siani, che si rivelerà essere davvero il valore aggiunto della serata.

Insieme a Conti, Siani esordisce leggendo una fantomatica poesia dedicata a Pippo Baudo. dal titolo «Perché Sanremo è Sanremo.»

«Sanremo è Sanremo», esordisce Conti, «perché ha 76 anni di vita musica, imprevisti, polemica, ma è sempre giovane.»

Perché «ha 76 anni di vita ma ancora in attività: l’età pensionabile si è allungata assai», gli fa eco Siani.

E Conti: «Sanremo è Sanremo perché Marco se n’è andato e non ritorna più». Siani replica: «No, quello è Bugo. Ora c’è Morgan, che se nè andato, è tornato, se n’è riandato, forse spunta di nuovo, mentre Al Bano si è incazzato».

Lo scambio, efficace bisogna ammetterlo, continua, Sanremo è Sanremo «perché una canzone dura tre minuti ma può restare per una vita», perché «una puntata dura tre ore ma può sembrare una vita», quando «il pubblico si alza è probabile che sia standing ovation», ma anche che sia «la prostata».

E poi Sanremo «è l’unica città che quando la nomina non serve aggiungere altro», è l’«unica città per cui si può dire: ho fatto Sanremo, ho vinto Sanremo, è finita Sanremo».

In fondo, «Sanremo è il contrario di tutto, non è una città, è una condizione permanente dell’anima».

Più tardi, a fine serata, Siani si lancia in un mini monologo sui riders sottopagati, di appena 90 secondi, troppo pochi per rimanere impresso nella memoria. Peccato un'occasione persa per sensibilizzare su un tema sicuramente d'attualità.

Il premio alla carriera a Caterina Caselli

Il momento culminante della serata, assai affollata (forse troppo?) è arrivato con la consegna del premio alla carriera Città di Sanremo a Caterina Caselli.

«Sentitevi liberi dal giudizio», dice la produttrice, ex cantante. Sono passati 60 anni da «Nessuno Mi Può Giudicare» ma il messaggio di indipendenza vuol essere lo stesso.

«Sono stata fortunata nella mia vita, ho avuto incontri importanti che mi hanno aiutato in questo percorso», dice la cantante visibilmente emozionata.

«"Nessuno mi può giudicare" ancora oggi contiene un messaggio importante, rivendica la libertà di giudizio. Grazie a tutte le persone e a tutti gli artisti da cui ho imparato qualcosa», chiude la nativa di Modena.

Il prof-influencer Schettini: «Una volta individuato un sogno, iniziate a lavorarci, passo dopo passo»

Il professor Vincenzo Schettini, diventato influencer, dall'Ariston lancia un appello agli adulti contro le dipendenze e l'isolamento dei più giovai: «Parlate sempre con i figli. La fisica dice che voi genitori siete il campo magnetico più importante per loro. Non dovete lasciarli soli». .

«Dobbiamo insistere con i nostri figli, dobbiamo trasferire loro energia», insiste Schettini nel suo intervento.

«Le canzoni creano emozioni, anche le parole dette bene creano emozioni. Abituate i figli a tirare fuori le cose. Torneranno in camera facendo finta di non sentire, ma ripenseranno a quello che hanno detto mamma e papà» sottolinea.

L'invito del popolare prof ai ragazzi è a fare progetti più che sogni. «Una volta individuato un sogno, iniziate a lavorarci, un passo alla volta, con grande pazienza. E ricordate che genitori e professori ci saranno sempre».

«Diamo ali e radici. Ciao Matteo. Dormi già, vero?» è il pensiero rivolto al figlio da Carlo Conti. «Sono intelligenti, anche se piccoli. Ciao Paola, ti amo!» gli fa eco Laura Pausini rivolgendosi alla figlia.

Bacio censurato? Frecciatina di Grignani a Pausini

Oltre alle polemiche di Alessandro Gassman sulla presenza di Gianni Morandi, di cui ho già riferito, vi sono due altri episodi che vale la pena sottolineare.

Il primo è leggero. Luché sceglie un compagno di viaggio «ingombrante» come Gianluca Grignani. Finita l'esibizione sulla sua «Falco a Metà» non si trattiene e lancia una freccatina a Laura Pausini, memore delle recenti polemiche: «C'é anche il numero di Laura Pausini nei fiori così la posso chiamare?».

Il secondo è meno leggero. Levante e Gaia cantano «I Maschi» di Gianna Nannini. Si guardano negli occhi per tutta l’esibizione, la presenza scenica è magnetica. Alla fine le due si baciano.

La regia sceglie proprio in quel momento di allargare l’inquadratura. Campo largo, le due diventano puntini e il loro gesto quasi non si vede. Che sia stato un caso non lo crede nessuno. Il bacio , a detta di chiha assistito alle prove, era già stato messo in scena durante le generali del venerdì mattino. Non un’improvvisazione del momento, ma una scelta artistica.

Perché allora nasconderlo?

Una domanda che probabilmente resterà senza risposta...

Pronti per il gran finale di sabato sera?