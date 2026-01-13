Il calciatore spagnolo Alvaro Morata è in prestito da parte del Milan al Como dall'agosto del 2025. IMAGO/sportphoto24

Alvaro Morata e Alice Campello hanno celebrato sui social media il compleanno della figlia Bella, ma nemmeno gli auguri di compleanno sembrano placare le voci di una crisi.

Hai fretta? blue News riassume per te Gli auguri per il terzo compleanno della figlia Bella di Alvaro Morata e Alice Campello non placano le voci di una possibile crisi della coppia.

Nessuno dei due ha citato il partner nei rispettivi post di auguri di compleanno, né nella didascalia, né nelle foto o video.

Le indiscrezioni sulla presunta separazione sono state alimentate di recente dalla notizia che il calciatore sarebbe molto vicino a Elena Sirigu, un'amica di famiglia.

La stessa influencer ha però smentito la voce: «Elena (...) non è una persona di questo tipo né ha mai fatto nulla di ciò che le viene attribuito». Mostra di più

Dopo settimane di speculazioni su una possibile crisi tra Alvaro Morata e Alice Campello, gli auguri per il terzo compleanno della loro figlia Bella, il 9 gennaio, non placano le voci.

L'attaccante del Como ha infatti pubblicato due foto di lui con la bambina, accompagnate da una dedica affettuosa, ma senza nessun accenno alla madre: «Non importa quanti anni compi. Sarai sempre la mia bambina. Buon compleanno bambina mia. Non cambiare mai. Papà ti ama alla follia».

Anche la modella ha condiviso un emozionante video con la figlia, ricordando il momento difficile vissuto dalla famiglia: «Oggi, tre anni fa, ero in terapia intensiva a Madrid e tu eri appena nata. Sei arrivata per ricordarmi quanto la vita sia preziosa e, dal primo istante, l’hai rivoluzionata. Tanti auguri al mio tornado preferito».

Nessun accenno però al papà, come nota «La Gazzetta dello Sport».

Il presunto avvicinamento tra Morata e Sirigu

Le indiscrezioni sulla presunta ennesima separazione tra i due sono state alimentate di recente dalla notizia, diffusa dal giornalista Gabriele Parpiglia, che il calciatore sarebbe molto vicino a Elena Sirigu, un'amica di famiglia.

Come scrive «Vanity Fair Italia», la stessa influencer ha però smentito la voce con una storia su Instagram, in cui si legge: «Elena è un’amica di famiglia che conosco da anni e posso affermare con assoluta certezza che non è una persona di questo tipo né ha mai fatto nulla di ciò che le viene attribuito. Se mi espongo pubblicamente è perché ne sono profondamente convinta. Mi ha chiamata in lacrime per tutto quello che le è stato riversato addosso, e non si merita di essere etichettata come rovina famiglie».

Giova ricordare che la coppia si era già separata nell'agosto del 2024 per poi riconciliarsi nel gennaio del 2025. Già allora Alice aveva dovuto smentire le speculazioni su un presunto tradimento del marito, quale causa della rottura.

I due non compaiono sui rispettivi profili social media da diverso tempo ormai, e, come detto, nemmeno il compleanno di Bella sembra smentire questo allontanamento.