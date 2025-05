Nemo annuncia il primo album, e ripensa al suo Eurovision: «Oggi non avrei più il coraggio»

Le performance di Nemo sono sempre molto originali. Keystone

Nemo ha annunciato la pubblicazione del suo album «Arthouse» per l'autunno di quest'anno.

«Il mio primo album in assoluto! Sono così felice che tutti voi possiate mettere le mani su una copia e il prodotto finale», ha scritto il cantante bernese in un post su Instagram. È stata pubblicata la prima canzone: «Unexplainable».

In un altro post il 25enne ha pure commentato il brano «The Code» con cui l'anno scorso ha vinto il Concorso Eurovisione della canzone. «Scriverei di nuovo una canzone del genere oggi? Il mondo è diventato un luogo estremamente ostile e spaventoso per le persone queer e trans: non so se oggi avrei il coraggio di farlo», afferma in un video su Instagram.

Presto il tour

A metà febbraio sarebbe dovuto iniziare un tour europeo, ma esso è stato rimandato a causa del lavoro sul nuovo album. In una story pubblicata venerdì, il cantante ha scritto ai fan: «Non vedo l'ora di andare in tour alla fine dell'anno e di suonare finalmente le canzoni del mio prossimo album. Ci ho lavorato molto duramente e non vedo l'ora di condividere tutti questi brani con voi».

Nemo ha poi aggiunto che alcuni dei concerti previsti non potranno avere luogo. Esibirsi dal vivo è la cosa che preferisce fare, ma gli ostacoli organizzativi e finanziari hanno reso impossibili alcuni concerti. «A tutti coloro che sono stati colpiti da questa situazione, grazie per la vostra comprensione e il vostro sostegno: spero vivamente di tornare presto con voi», conclude.

Una cosa è certa: Nemo si esibirà dal vivo alla finale di stasera a Basilea dell'Eurovision.