Nemo, lo svizzero che ha vinto l'Eurovision nel 2024, ha riflettuto sul suo incredibile anno, condividendo le esperienze significative che ne hanno fatto parte.

L'Eurovision Song Contest 2025 si terrà a Basilea, Svizzera, grazie alla vittoria di Nemo con «The Code» nella scorsa edizione.

L'artista di Bienne riflette su un anno incredibile, condividendo esperienze significative e ringraziando chi lo ha supportato.

Tra i momenti salienti, la vittoria all'Eurovision e la partecipazione alla Fashion Week di Londra.

Un suo nuovo album è previsto per il 2025. Mostra di più

A maggio prossimo, l'Eurovision Song Contest si terrà in Svizzera, a Basilea, in uno scenario spettacolare ispirato alle Alpi e alle ricchezze culturali del paese. Questo primo ritorno in Svizzera dal 1989 è merito di Nemo, che ha vinto con la sua canzone «The Code» l'11 maggio 2024 in Svezia.

L'artista originario di Bienne ha riflettuto su quest'anno che «non avrei mai potuto immaginare neanche nei miei sogni più selvaggi». Sui suoi social media, scrive: «Grazie per aver aperto la mia mente e per aver favorito la mia resilienza e curiosità, il mio crescere nel dolore e nella gioia. Grazie a tutti gli adorabili esseri umani che hanno vissuto con me questi 12 mesi straordinari».

Il cantante di 25 anni ha selezionato venti eventi significativi, illustrati da altrettante foto. Tra questi, una escursione con suo padre il 5 gennaio, completamente ignaro di ciò che sarebbe accaduto di lì a poco.

Ci sono anche le riprese del videoclip di «The Code», il suo primo tentativo di salto su un prototipo di trottola, che è stato l'elemento chiave della sua performance a Malmö. Naturalmente, la sua vittoria all'Eurovision, dove ha infranto le convenzioni e il trofeo. E poi ciò che è seguito: la sua partecipazione alla Fashion Week di Londra con un abito gonfiabile e un tour con tutti i biglietti venduti. Il 2024 è stato l'anno in cui Nemo ha dato «il maggior numero di abbracci».

Infine, lo svizzero anticipa un album per il 2025, senza entrare nei dettagli. Un primo assaggio potrebbe essere rivelato durante l'Eurovision a Basilea, dove Nemo dovrebbe esibirsi da ospite, come da tradizione.