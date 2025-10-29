  1. Clienti privati
«Secondhand Day» Nemo vende all'asta il suo costume dell'Eurovision

SDA

29.10.2025 - 09:36

Il costume e la parrucca di Nemo messi all'asta. (immagine d'archvio)
Keystone

Nel quadro del Secondhand Day, Nemo mette all'asta il costume che indossava nel corso della sua esibizione all'Eurovision Song Contest (ESC) di Basilea in maggio. I ricavati verranno versati a un'associazione in favore delle persone LGBT*.

Keystone-SDA

29.10.2025, 09:36

29.10.2025, 09:48

Oltre alla tenuta, verrà messa all'asta anche la parrucca che l'artista di Bienne (BE) portava in quell'occasione, indica l'associazione Secondhand Day in una nota odierna.

La performance di Nemo nel corso della finale dell'ESC, di cui era il vincitore uscente, aveva suscitato irritazione. «Quando la gente si confronta con qualcosa di inatteso, la prima risposta è spesso l'irritazione», aveva reagito l'artista in un'intervista accordata a Keystone-ATS.

La vendita si terrà nel quadro di #RicardoForGood. I ricavi saranno versati all'organizzazione Queeramnesty, che difende i diritti delle persone LGBT*. Le aste online inizieranno oggi e termineranno l'8 novembre.

