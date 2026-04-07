  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco la situazione Nessun accordo fra Blake Lively e Justin Baldoni: il caso va a processo

Covermedia

7.4.2026 - 13:00

Blake Lively
Blake Lively
Covermedia

Naufragano le trattative: le parti restano ferme sulle proprie posizioni, mentre il giudice invita a chiarire la strategia.

Covermedia

07.04.2026, 13:00

07.04.2026, 13:03

Blake Lively e Justin Baldoni avrebbero respinto l'ipotesi di un accordo nella causa civile che li vede contrapposti.

La notizia arriva dopo che, la scorsa settimana, il giudice Lewis J. Liman ha respinto 10 dei 13 capi d'accusa contenuti nella denuncia dell'ex protagonista di «Gossip Girl», tra cui le accuse di molestie e diffamazione, nei confronti del collega e regista di «It Ends With Us».

Baldoni ha sempre negato tutte le accuse rivolte contro di lui e contro la sua società di produzione, Wayfarer.

Intesa lontana

Secondo quanto riportato da MailOnline, le parti restano su posizioni distanti nonostante il giudice abbia chiesto di aggiornare il tribunale sullo stato delle trattative.

Fonti citate dal sito riferiscono che non è stato raggiunto alcun accordo nelle udienze preliminari e che entrambe le parti intendono proseguire verso il processo, previsto per il 18 maggio.

Tre capi d'accusa

Sempre la scorsa settimana, il giudice ha stabilito che Lively non può avanzare una denuncia per molestie sessuali secondo la legge federale, in quanto lavoratrice indipendente sul set del film del 2024. Ha inoltre escluso la possibilità di procedere per molestie secondo la legge della California, dato che le riprese si sono svolte nel New Jersey.

Restano invece tre capi d'accusa destinati al processo, tra cui violazione di contratto, ritorsione e favoreggiamento della ritorsione.

Il messaggio social di Lively

Dopo la decisione, Lively è intervenuta sui social con una lunga lettera: «Non smetterò mai di fare la mia parte per smascherare sistemi e persone che cercano di ferire, umiliare, mettere a tacere e colpire le vittime. So che è un privilegio poter alzare la voce. Non lo sprecherò. Il vostro sostegno mi dà forza».

Nella denuncia iniziale, presentata alla fine del 2024, l'attrice aveva accusato Baldoni di molestie sessuali e di aver orchestrato una campagna diffamatoria contro di lei.

Baldoni nega

Il team legale dell'attore, noto per «Jane the Virgin», ha definito le accuse «categoricamente false», sostenendo di aver ingaggiato un consulente per la gestione della crisi dopo presunte minacce da parte di Lively di ostacolare l'uscita del film.

Baldoni, 42 anni, aveva a sua volta intentato una controcausa da circa 370 milioni di euro contro l'attrice di «Adaline – L'eterna giovinezza», accusandola di estorsione civile, diffamazione e violazione della privacy. Anche questa azione legale è stata respinta.

I più letti

Torino FC in lutto: è morto in un incidente Ismael, di 8 anni, che giocava nelle giovanili
Michelle Hunziker e Giulio Berruti insieme a Marrakesh, la foto che toglie ogni dubbio
La Casa Bianca lancia la sua app, con una funzione controversa. Ecco quale
I soldati di Kim Jong Un mettono in scena un bizzarro spettacolo per il dittatore
Gli svizzeri cambiano meta? Ecco come pesa l’effetto Trump sui viaggi

Altre notizie

Ecco il nuovo film. Pif torna al cinema: «Mi interessa il confine tra giusto e sbagliato»

Ecco il nuovo filmPif torna al cinema: «Mi interessa il confine tra giusto e sbagliato»

Presto in onda. Paola Perego cambia le regole dei quiz in TV con «The Floor», ecco di che si tratta

Presto in ondaPaola Perego cambia le regole dei quiz in TV con «The Floor», ecco di che si tratta

Annuncio inatteso. Lady Gaga cancella il suo concerto per problemi di salute, ecco di cosa soffre

Annuncio inattesoLady Gaga cancella il suo concerto per problemi di salute, ecco di cosa soffre