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Naufragano le trattative: le parti restano ferme sulle proprie posizioni, mentre il giudice invita a chiarire la strategia.

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Blake Lively e Justin Baldoni avrebbero respinto l'ipotesi di un accordo nella causa civile che li vede contrapposti.

La notizia arriva dopo che, la scorsa settimana, il giudice Lewis J. Liman ha respinto 10 dei 13 capi d'accusa contenuti nella denuncia dell'ex protagonista di «Gossip Girl», tra cui le accuse di molestie e diffamazione, nei confronti del collega e regista di «It Ends With Us».

Baldoni ha sempre negato tutte le accuse rivolte contro di lui e contro la sua società di produzione, Wayfarer.

Intesa lontana

Secondo quanto riportato da MailOnline, le parti restano su posizioni distanti nonostante il giudice abbia chiesto di aggiornare il tribunale sullo stato delle trattative.

Fonti citate dal sito riferiscono che non è stato raggiunto alcun accordo nelle udienze preliminari e che entrambe le parti intendono proseguire verso il processo, previsto per il 18 maggio.

Tre capi d'accusa

Sempre la scorsa settimana, il giudice ha stabilito che Lively non può avanzare una denuncia per molestie sessuali secondo la legge federale, in quanto lavoratrice indipendente sul set del film del 2024. Ha inoltre escluso la possibilità di procedere per molestie secondo la legge della California, dato che le riprese si sono svolte nel New Jersey.

Restano invece tre capi d'accusa destinati al processo, tra cui violazione di contratto, ritorsione e favoreggiamento della ritorsione.

Il messaggio social di Lively

Dopo la decisione, Lively è intervenuta sui social con una lunga lettera: «Non smetterò mai di fare la mia parte per smascherare sistemi e persone che cercano di ferire, umiliare, mettere a tacere e colpire le vittime. So che è un privilegio poter alzare la voce. Non lo sprecherò. Il vostro sostegno mi dà forza».

Nella denuncia iniziale, presentata alla fine del 2024, l'attrice aveva accusato Baldoni di molestie sessuali e di aver orchestrato una campagna diffamatoria contro di lei.

Baldoni nega

Il team legale dell'attore, noto per «Jane the Virgin», ha definito le accuse «categoricamente false», sostenendo di aver ingaggiato un consulente per la gestione della crisi dopo presunte minacce da parte di Lively di ostacolare l'uscita del film.

Baldoni, 42 anni, aveva a sua volta intentato una controcausa da circa 370 milioni di euro contro l'attrice di «Adaline – L'eterna giovinezza», accusandola di estorsione civile, diffamazione e violazione della privacy. Anche questa azione legale è stata respinta.