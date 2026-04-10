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Voci smentite Nessuna crisi tra Jannik Sinner e Laila Hasanovic: i due ritratti insieme a Monte Carlo

Sara Matasci

10.4.2026

Jannik Sinner accarezza il cane Snoopy accanto alla modella danese, sua compagna, Laila Hasanovic.
Jannik Sinner accarezza il cane Snoopy accanto alla modella danese, sua compagna, Laila Hasanovic.
archivio KEYSTONE

A far discutere era stata l’assenza della modella in alcuni tornei importanti, da Indian Wells a Miami, che aveva acceso i sospetti dei fan. Ma ora il tennista e la sua compagna sono stati visti insieme all'uscita di un locale del Principato di Monaco.

Sara Matasci

10.04.2026, 11:44

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Tra sorrisi, smentite e una fuga a bordo di una supercar, Jannik Sinner e Laila Hasanovic tornano al centro del gossip.
  • A far discutere era stata l’assenza della modella in alcuni tornei importanti, da Indian Wells a Miami, che aveva acceso i sospetti dei fan.
  • Ma ora i due sono stati pizzicati insieme a Monte Carlo, più affiatati che mai, mettendo a tacere le voci che nelle ultime settimane parlavano di una rottura.
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Tra sorrisi, smentite e una fuga a bordo di una supercar, Jannik Sinner e Laila Hasanovic tornano al centro del gossip.

Altro che crisi, quindi. I due sono stati pizzicati insieme a Monte Carlo, più affiatati che mai, mettendo a tacere le voci che nelle ultime settimane parlavano di una rottura.

A far discutere era stata l’assenza della modella in alcuni tornei importanti, da Indian Wells a Miami, che aveva acceso i sospetti dei fan. Ma la realtà sembra essere ben diversa: nessun addio, solo impegni di lavoro e tanta riservatezza.

Insieme a Monte Carlo

A confermarlo, come riporta «Leggo», è un video che li ritrae all’uscita di un noto locale del Principato, dove l'italiano campione di tennis si concede ai fan tra foto e autografi, mentre lei resta al suo fianco, discreta ma presente. 

Poi, insieme, si dirigono verso la sua auto - una Porsche da 200mila euro - e si allontanano, complici e sorridenti, per proseguire la serata.

Insomma, più che una crisi, quella tra Sinner e Laila sembra una storia lontana dai riflettori, ma tutt’altro che finita. 

La loro storia d'amore

I due, lo ricordiamo, fanno coppia ormai da quasi un anno.

E a fine 2025 il 24enne ha presentato la modella alla sua famiglia: la giovane danese sedeva al fianco di mamma Siglinde durante le Finals di Torino e i fotografi avevano immortalato la scena.

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