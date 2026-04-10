Nessuna crisi tra Jannik Sinner e Laila Hasanovic: i due ritratti insieme a Monte Carlo

Jannik Sinner accarezza il cane Snoopy accanto alla modella danese, sua compagna, Laila Hasanovic. archivio KEYSTONE

A far discutere era stata l’assenza della modella in alcuni tornei importanti, da Indian Wells a Miami, che aveva acceso i sospetti dei fan. Ma ora il tennista e la sua compagna sono stati visti insieme all'uscita di un locale del Principato di Monaco.

Hai fretta? blue News riassume per te Tra sorrisi, smentite e una fuga a bordo di una supercar, Jannik Sinner e Laila Hasanovic tornano al centro del gossip.

A far discutere era stata l’assenza della modella in alcuni tornei importanti, da Indian Wells a Miami, che aveva acceso i sospetti dei fan.

Ma ora i due sono stati pizzicati insieme a Monte Carlo, più affiatati che mai, mettendo a tacere le voci che nelle ultime settimane parlavano di una rottura. Mostra di più

Tra sorrisi, smentite e una fuga a bordo di una supercar, Jannik Sinner e Laila Hasanovic tornano al centro del gossip.

Altro che crisi, quindi. I due sono stati pizzicati insieme a Monte Carlo, più affiatati che mai, mettendo a tacere le voci che nelle ultime settimane parlavano di una rottura.

A far discutere era stata l’assenza della modella in alcuni tornei importanti, da Indian Wells a Miami, che aveva acceso i sospetti dei fan. Ma la realtà sembra essere ben diversa: nessun addio, solo impegni di lavoro e tanta riservatezza.

Insieme a Monte Carlo

A confermarlo, come riporta «Leggo», è un video che li ritrae all’uscita di un noto locale del Principato, dove l'italiano campione di tennis si concede ai fan tra foto e autografi, mentre lei resta al suo fianco, discreta ma presente.

Poi, insieme, si dirigono verso la sua auto - una Porsche da 200mila euro - e si allontanano, complici e sorridenti, per proseguire la serata.

Insomma, più che una crisi, quella tra Sinner e Laila sembra una storia lontana dai riflettori, ma tutt’altro che finita.

La loro storia d'amore

I due, lo ricordiamo, fanno coppia ormai da quasi un anno.

E a fine 2025 il 24enne ha presentato la modella alla sua famiglia: la giovane danese sedeva al fianco di mamma Siglinde durante le Finals di Torino e i fotografi avevano immortalato la scena.