Nessuna crisi tra Jannik Sinner e Laila Hasanovic: i due ritratti insieme a Monte Carlo

Voci smentiteNessuna crisi tra Jannik Sinner e Laila Hasanovic: i due ritratti insieme a Monte Carlo
Sara Matasci
10.4.2026
A far discutere era stata l’assenza della modella in alcuni tornei importanti, da Indian Wells a Miami, che aveva acceso i sospetti dei fan. Ma ora il tennista e la sua compagna sono stati visti insieme all'uscita di un locale del Principato di Monaco.
Tra sorrisi, smentite e una fuga a bordo di una supercar, Jannik Sinner e Laila Hasanovic tornano al centro del gossip.
Altro che crisi, quindi. I due sono stati pizzicati insieme a Monte Carlo, più affiatati che mai, mettendo a tacere le voci che nelle ultime settimane parlavano di una rottura.
A far discutere era stata l’assenza della modella in alcuni tornei importanti, da Indian Wells a Miami, che aveva acceso i sospetti dei fan. Ma la realtà sembra essere ben diversa: nessun addio, solo impegni di lavoro e tanta riservatezza.
Insieme a Monte Carlo
A confermarlo, come riporta «Leggo», è un video che li ritrae all’uscita di un noto locale del Principato, dove l'italiano campione di tennis si concede ai fan tra foto e autografi, mentre lei resta al suo fianco, discreta ma presente.