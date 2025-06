Liam Payne Nel 2019

Nonostante la tragica scomparsa del cantante lo scorso anno, la sua famiglia ha dato il consenso alla messa in onda. Nel cast anche Nicole Scherzinger, Kelly Rowland e AJ McLean.

Covermedia Covermedia

Netflix ha ufficialmente annunciato la data d'uscita di «Building the Band», il nuovo reality musicale che includerà anche la partecipazione postuma di Liam Payne.

La serie debutterà il 9 luglio, con una programmazione distribuita su tre settimane: episodi 101-104 il 9 luglio, episodi 105-107 il 16 luglio ed episodi 108-110 il 23 luglio.

Il cantante degli One Direction è tragicamente scomparso lo scorso anno, a soli 31 anni, in seguito a una caduta dal balcone di un hotel a Buenos Aires, in Argentina.

Le riprese dello show erano già state completate prima della sua morte, avvenuta nell'ottobre 2024, ma restavano dubbi sulla possibilità che la serie venisse effettivamente trasmessa.

Secondo quanto riportato da Deadline, la famiglia di Liam Payne ha visionato l'intera serie e ha espresso pieno supporto alla sua presenza nel programma.

«Building the Band» è un talent show dedicato a giovani aspiranti cantanti, che si esibiscono in cabine isolate senza potersi vedere, con l'obiettivo di formare una band basandosi esclusivamente sulla compatibilità musicale, la connessione emotiva e il talento.

Solo successivamente i gruppi si incontrano per affrontare insieme sfide legate a stile, coreografie e presenza scenica.

Il programma sarà condotto da AJ McLean dei Backstreet Boys e vedrà nel ruolo di giudici e mentori due icone del pop: Nicole Scherzinger, fresca vincitrice di un Tony Award, e Kelly Rowland, storica voce delle Destiny's Child.

Prodotta da Remarkable Entertainment e Banijay UK, la serie promette esibizioni spettacolari, emozioni forti e un unico grande obiettivo: scoprire la prossima grande band della musica internazionale.