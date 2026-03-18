Harry & Meghan

I vertici della piattaforma respingono le indiscrezioni su una rottura con il duca e la duchessa di Sussex. Il contratto quinquennale, firmato nel 2020, resta al centro della partnership.

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Netflix ha smentito le voci di una presunta crisi con Harry e Meghan, duchi di Sussex, definendo «assolutamente inaccurate» le indiscrezioni che parlavano di rapporti ormai compromessi.

Dopo aver rinunciato ai ruoli attivi nella famiglia reale, la coppia aveva siglato nel 2020 un accordo quinquennale con la piattaforma, che ha portato alla realizzazione della docuserie «Harry & Meghan», uscita nel 2022.

Nei giorni scorsi, un report pubblicato da Variety citava fonti anonime secondo cui la collaborazione sarebbe «finita» e l'amministratore delegato Ted Sarandos sarebbe «stufo» della coppia. Una ricostruzione che Netflix ha respinto con fermezza.

In una dichiarazione ufficiale, un portavoce ha chiarito che il rapporto resta positivo. Anche Bela Bajaria, chief content officer della piattaforma, ha sottolineato la qualità della collaborazione: «Archewell Productions è stata un partner attento e collaborativo. Abbiamo davvero apprezzato lavorare con Harry e Meghan. Sono profondamente coinvolti nel processo creativo e portano una prospettiva globale unica, in linea con i progetti di impatto che interessano i nostri abbonati».

«Meghan scambia messaggi e parla regolarmente con Sarandos»

A smentire ulteriori indiscrezioni è intervenuto anche Michael J. Kump, avvocato dei Sussex, che ha definito «completamente false» le voci secondo cui Sarandos si rifiuterebbe di parlare con Meghan senza la presenza di un legale: «In realtà Meghan si scambia messaggi e parla regolarmente con il signor Sarandos ed è stata anche a casa sua, senza avvocati».

Resta incerto, tuttavia, il futuro dei progetti della coppia sulla piattaforma. All'inizio del mese, un portavoce del brand lifestyle di Meghan, As Ever, ha confermato la fine della collaborazione con Netflix per la linea di prodotti, che include marmellate e preparati per dolci.

Meghan continuerà comunque a comparire in speciali stagionali legati alla sua serie «With Love, Meghan». La seconda stagione, composta da otto episodi, è stata distribuita lo scorso agosto, mentre a dicembre è arrivato lo speciale «With Love, Meghan: Holiday Celebration».